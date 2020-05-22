Микола Чудотворець – дуже шанований святий у православних християн, тому в церковному календарі йому присвячено два свята.
19 грудня українці відзначають День святого Миколая, а 22 травня – Миколи весняного (святителя Миколая Чудотворця). У народі його ще називають Микола Літній.
Цей святий є покровителем дітей, моряків, мандрівників, закоханих пар, солдатів, купців і торговців.
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22 травня День ангела святкують маленькі та великі Миколи. Якщо серед ваших близьких, друзів і знайомих є чоловіки з таким ім’ям, не забудьте їх привітати. Факти ICTV пропонують добірку картинок з Днем ангела Миколи.
День ангела Миколи – картинки
Картинки з Днем ангела Миколи
Привітання у картинках з Днем ангела Миколи
Картинки до Дня ангела Миколи
З Днем ангела Миколи у картинках
Які ще будуть церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.