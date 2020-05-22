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Факти / Lifestyle

Смачні іспанські крокети – традиційний рецепт

Якщо захотілося поласувати чимось смачним та незвичним, можна приготуватися традиційні іспанські крокети.

Ця страва – обсмажений у паніровці соус бешамель з різними наповнювачами. Іспанці їдять її як закуску.

Факти ICTV підібрали найкращий рецепт іспанських крокетів.

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Як приготувати іспанські крокети

Іспанські крокети

Інгредієнти

  • 1 куряча грудинка середнього розміру
  • 100 г печериць
  • 200 г твердого сиру
  • 3 яйця
  • 1 склянка молока
  • 100 г борошна
  • 100 г панірування
  • 100 г вершкового масла
  • 1 велика цибулина
  • 1 л оливкової олії
  • сіль
  • перець

Приготування

Курку відварити у воді до готовності. Під час приготування бульйон можна солити і перчити за смаком. Зняти з вогню і дати охолонути.

Почистити цибулину і порізати її дрібними шматочками. Розтопити на сковорідці вершкове масло і обсмажити на ньому цибулю. Овоч має стати прозорим.

Помити і почистити печериці, порізати їх і додати до цибулі. Смажити ще 10 хвилин.

Висипати борошно і готувати ще 3 хвилини. Продукти на сковорідці повинні стати сухими і темними.

Потім сковорідку потрібно зняти з плити і додати до грибів і цибулі молоко і бульйон. З бульйоном потрібно не переборщити, суміш повинна бути густою. Все добре перемішати.

Паралельно розібрати курку на волокна. Додати їх до інших інгредієнтів та змішати.

Перекласти отриману масу у глибоку тарілку і залишити на 9-12 годин у холодильнику.

Після паузи дістати заготовку з холодильника. Сир подрібнити тонкими скибочками.

Розділити суміш на рівномірні шматочки. Сформувати з неї овальні бруски із скибочками сиру всередині.

Підготувати тарілки з борошном, паніруванням і збитими яйцями.

Готові крокети виваляти у борошні, яйці, паніровці. Бажано залишити їх ще раз у холодильнику на кілька годин, але можна готувати і відразу.

Розігріти на сковорідці оливкову олію, її має бути достатньо, крокети повинні добре просмажитися.

Смажити крокети до готовності, дістати з олії, викласти на серветку, яка прибере зайвий жир.

Нагадаємо, раніше ми публікували топ-5 легких рецептів літніх салатів.

Фото: Pixabay

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