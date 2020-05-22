У США 72-річного чоловіка вбили прямо під час групового відеочату в Zoom.

За версією слідства, головним підозрюваним є його 32-річний син.

Після вбивства він втік з будинку та планував заховатися у передмісті, однак вже за годину був затриманий поліцією штату Нью-Йорк.

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– Ми всі просто спілкувалися, аж раптом побачили, що Дуайт впав, – розповіли у поліції учасники відеочату.

Правоохоронцям поки не вдалося вияснити мотиви вбивства.

Підозрюваний перебуває у лікарні із незначними травмами, які отримав під час втечі від поліції.

Нагадаємо, Ілон Маск заборонив використання Zoom у своїй компанії SpaceX.