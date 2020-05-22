22 травня українські віряни відзначають день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. Свято, яке в народі називають “Весняним Миколою”, “Літнім Миколою”, “Теплим Миколою”, ввів у церковний календар нашої країни митрополит Єфрем наприкінці ХІ ст.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття – день, присвячений тому, щоб переконатися, що Земля залишається місцем, де всі істоти – незалежно від того, в якому середовищі вони мешкають – можуть не лише вижити, але й процвітати.

Іменини святкують: Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Акулина, Семен.

Народні прикмети і традиції

Якщо на Миколу йде дощ, буде гарний урожай.

Ранкова роса на Миколая вважається цілющою, нею намагаються вмитися для краси і здоров’я, походити по траві босоніж.

З давніх-давен вважається, що Святий Миколай протегує закоханим, тому молодята і ті, хто збирався грати весілля, просили захисту і допомоги у святого.

На це релігійне свято можна працювати: вдома, в саду і на городі. Тому господині в цей день намагалися прибрати у будинку, бо святий не любить безладу.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна стригтися на Миколая Чудотворця.

У цей день була заборона брати до рук ножиці.

На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха.

До дня Святого Миколая не можна тримати борг, інакше не буде фінансового успіху весь рік. Краще роздати борги до свята.

Які ще будуть церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.