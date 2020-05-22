У п’ятницю, 22 травня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 30 місячний день.

У цей період у багатьох відзначається підвищена розумова здатність, всі справи сприятливо складатимуться.

Астрологи рекомендують більше уваги приділити плануванню майбутнього і зайнятися саморозвитком.

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22 травня хороший день, щоб займатися творчістю і будь-якими іншими справами, які не вимагатимуть швидкості.

У 30 місячний день необхідно сконцентруватися на найважливішому.

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