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Факти / Lifestyle

Зміцнює імунітет і покращує тонус м’язів: які хвороби лікує секс

Секс не може вилікувати хвороби, адже цим повинен займатися лікар. Хоча вчені давно розповідають про позитивні властивості інтимної близькості.

Про користь сексу для здоров’я Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

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– Якщо у вас проблеми зі здоров’ям, лікуватися сексом – приблизно те ж саме, що лікуватися нормальним харчуванням, фізичною активністю та свіжим повітрям, – зазначає фахівець.

Зміцнює імунітет і покращує тонус м'язів: які хвороби лікує секс

За її словами, все це, в комплексі, допомагає зміцнити здоров’я, але не замінює лікування.

– Хороший секс з приємними емоціями, із взаємодією з близькою людиною, з відповідними фізичними навантаженнями та оргазмом може зміцнити імунітет, серцево-судинну систему, поліпшити роботу мозку, тонус м’язів і кровообіг. А також потішити вас гормональною порцією задоволення, близькості та радості, – розповідає сексолог.

Тому, якщо лікар не забороняє сексуальну активність, насолоджуйтеся нею з користю для свого психічного та фізичного здоров’я.

– Тільки пам’ятайте, що небезпечний секс хвороби не лікує, а викликає! Не забувайте про захист від інфекцій, взаємну згоду на секс, фізичну та психологічну безпеку контакту, і вперед займатися профілактикою хвороб, – зазначає Оксана Єфремова.

Раніше Факти ICTV розповідали, як алкоголь впливає на секс. Адже у нашому суспільстві вже давно склався стереотип, що алкоголь сприяє яскравому сексу, однак це лише міф.

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