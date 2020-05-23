23 травня українські віряни відзначають день святого апостола Симона Зилота. Народна назва свята – Симонове зело або Семик.

Іменини святкують: Сидір, Купріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь.

23 травня – День героїв України, створене на честь українських військових. Також це день морської піхоти України.

Читайте: Календар церковних свят на травень 2020

Народні прикмети і традиції

традиційно жінки йшли до лісу за лікувальним зіллям, яке цього дня вважалося корисним та цілющим;

якщо йде дощ – все літо буде дощовим;

сильний вітер з дощем – до теплої погоди;

весь день купчасті хмари – погода покращиться;

активно літають бджоли – до сонячного дня.

Що не можна робити сьогодні

забороняється будь-яка праця із землею: у день Симона оранку вважали справжнім гріхом;

не рекомендується займатися домашнім прибиранням, пранням та шиттям.

Цей день в історії

1938 — вбивство Євгена Коновальця радянським агентом Павлом Судоплатовим.

1949 — проголошення Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).

1953 — депортація майже 37 тис. литовських селян, які відмовилися вступати в радянські колгоспи.

1984 — в США довели, що пасивне паління є шкідливим для здоров’я.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік. Також там згадуються усі пости та поминальні дні.