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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 23 травня

23 травня українські віряни відзначають день святого апостола Симона Зилота. Народна назва свята – Симонове зело або Семик.

Іменини святкують: Сидір, Купріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь.

23 травня – День героїв України, створене на честь українських військових. Також це день морської піхоти України.

Читайте: Календар церковних свят на травень 2020

Народні прикмети і традиції

  • традиційно жінки йшли до лісу за лікувальним зіллям, яке цього дня вважалося корисним та цілющим;
  • якщо йде дощ – все літо буде дощовим;
  • сильний вітер з дощем – до теплої погоди;
  • весь день купчасті хмари – погода покращиться;
  • активно літають бджоли – до сонячного дня.

Що не можна робити сьогодні

  • забороняється будь-яка праця із землею: у день Симона оранку вважали справжнім гріхом;
  • не рекомендується займатися домашнім прибиранням, пранням та шиттям.

Цей день в історії

  • 1938 — вбивство Євгена Коновальця радянським агентом Павлом Судоплатовим.
  • 1949 — проголошення Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).
  • 1953 — депортація майже 37 тис. литовських селян, які відмовилися вступати в радянські колгоспи.
  • 1984 — в США довели, що пасивне паління є шкідливим для здоров’я.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік. Також там згадуються усі пости та поминальні дні.

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