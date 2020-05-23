23 травня українські віряни відзначають день святого апостола Симона Зилота. Народна назва свята – Симонове зело або Семик.
Іменини святкують: Сидір, Купріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь.
23 травня – День героїв України, створене на честь українських військових. Також це день морської піхоти України.
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Народні прикмети і традиції
- традиційно жінки йшли до лісу за лікувальним зіллям, яке цього дня вважалося корисним та цілющим;
- якщо йде дощ – все літо буде дощовим;
- сильний вітер з дощем – до теплої погоди;
- весь день купчасті хмари – погода покращиться;
- активно літають бджоли – до сонячного дня.
Що не можна робити сьогодні
- забороняється будь-яка праця із землею: у день Симона оранку вважали справжнім гріхом;
- не рекомендується займатися домашнім прибиранням, пранням та шиттям.
Цей день в історії
- 1938 — вбивство Євгена Коновальця радянським агентом Павлом Судоплатовим.
- 1949 — проголошення Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).
- 1953 — депортація майже 37 тис. литовських селян, які відмовилися вступати в радянські колгоспи.
- 1984 — в США довели, що пасивне паління є шкідливим для здоров’я.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік. Також там згадуються усі пости та поминальні дні.