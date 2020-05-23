У суботу, 23 травня, Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 2 місячний день.
Гарний час для фізичних вправ, лікувального голодування або дієти.
Астрологи рекомендують в цей день набратися сил і правильно розставити пріоритети. Швидко виникатимуть нові зв’язки і знайомства.
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Складання кошторису та планування бюджету в суботу найчастіше вдаються легко.
23 травня рекомендується описувати плани розвитку ідей і накопичувати сили.
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