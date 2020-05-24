Європейський день сусідів відзначають 24 травня. Свято з’явилося ще у 2000 році. Його вигадав француз Атаназа Періфан.

Чоловік разом з групою однодумців створив асоціацію Paris d’Amis в Парижі. Члени організації збирали речі і кошти для сусідів, які опинилися у скрутному становищі, допомагали людям знайти роботу та просто спілкувалися.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках, аби ви могли надіслати листівку улюбленим сусідам.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо сусіди заважають спати.