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Факти / Lifestyle

Привітання з Європейським днем сусідів у картинках

Європейський день сусідів відзначають 24 травня. Свято з’явилося ще у 2000 році. Його вигадав француз Атаназа Періфан.

Чоловік разом з групою однодумців створив асоціацію Paris d’Amis в Парижі. Члени організації збирали речі і кошти для сусідів, які опинилися у скрутному становищі, допомагали людям знайти роботу та просто спілкувалися.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках, аби ви могли надіслати листівку улюбленим сусідам.

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День сусідів: найкращі привітання у картинках День сусідів: найкращі привітання у картинках День сусідів: найкращі привітання у картинках День сусідів: найкращі привітання у картинках День сусідів: найкращі привітання у картинках

До слова, раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо сусіди заважають спати.

Фото: Pexels

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