Йога як фізична і духовна практика дозволить залишатися у гарній формі та знайти душевний спокій. Це хороша альтернатива не тільки спортзалу, але і візитам до психолога. Але як почати займатися йогою?

Факти ICTV підготували рекомендації з занять йогою для початківців, які допоможуть налаштуватися і полюбити цю справу.

Йога для початківців – що потрібно знати

Оберіть час і місце для занять

Краще займатися йогою на природі: у лісі, парку або біля річки. Рекомендується робити це рано вранці або на заході, щоб зайвий шум не відволікав. Якщо є улюблений куточок природи, можна почати займатися там.

Якщо немає можливості виходити на природу, можна облаштувати місце для заняття йогою на балконі. Для цього знадобиться тільки килимок.

Під час вибору часу орієнтуйтеся на свої звички: ранок і вечір – однаково відмінний час для заняття йогою.

Читайте: Нова йога: Джорджина Родрігес похвалилася спокусливими формами зі спортзалу

Підберіть плейліст

Виберіть музику, яка допоможе вам зосередитися. Це можуть бути записи для медитації або просто улюблені треки, які дозволять зануритися у себе. Головне, вони повинні бути спокійними. Динамічна музика не підходить.

Прислухайтеся до свого тіла

Не прагніть відразу освоїти найскладніші асани. Починайте з малого – простих і легких позицій. Також не перестарайтеся з тривалістю тренувань: для початку займайтеся 10-15 хвилин. Не навантажуйте сильно організм. Після йоги ви повинні відчувати себе бадьорими. Хворобливі відчуття після практик одразу відіб’ють бажання займатися йогою.

Медитуйте

Непогано доповнити йогу медитаціями. Вони допоможуть заспокоїтися. Крім того, медитація – хороший спосіб налаштуватися на продуктивний день або ж розслабитися після важкої роботи.

Установіть цілі

Чітко розумійте для чого вам потрібні заняття йогою. Якщо ви вирішили підтягнути своє тіло, ведіть щоденник своїх успіхів: записуйте втрачені кілограми або нові показники на стрічці для вимірювання талії.

У практиці йоги більше 300 асан, але ми підготували найпростіші пози йоги для початківців.

Топ-5 простих поз йоги для новачків

Поза дерева

Допоможе впоратися з порушеннями постави.

Поза витягнутого трикутника

Допомагає розслабитися після важкого робочого дня. З її допомогою можна зняти напругу з шиї і спини.

Поза собаки мордою вниз

Ця асана також допомагає зняти втому. Також вона корисна для спини і шлунково-кишкового тракту.

Поза метелика

Відмінно підійде для жінок, зокрема для вагітних.

Поза воїна

Поза корисна для м’язів і дихальної системи.

Нагадаємо, раніше голлівудські зірки поділилися користю і досягненнями від заняття йогою.