Синоптики прогнозують на неділю, 24 травня, значні дощі на заході України, помірні – у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
На решті території країни – без істотних опадів.
У південних областях температура повітря +15 +18, на півночі – від +13 до +15.
На заході +12 +14, на Закарпатті – до +18.
Читайте: Будуть гойдалки: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на травень
У східних регіонах +15 +17, у центрі – від +14 до +16.
У Києві сьогодні сухо, протягом дня температура коливатиметься в межах +13 +15.
Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020. За даними метеорологів, влітку температура повітря може сягнути +40, що пов’язано зі змінами клімату.