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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 24 травня (КАРТА)

Синоптики прогнозують на неділю, 24 травня, значні дощі на заході України, помірні – у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

На решті території країни – без істотних опадів.

У південних областях температура повітря +15 +18, на півночі – від +13 до +15.

На заході +12 +14, на Закарпатті – до +18.

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У східних регіонах +15 +17, у центрі – від +14 до +16.

У Києві сьогодні сухо, протягом дня температура коливатиметься в межах +13 +15.

Погода 24 травня

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020. За даними метеорологів, влітку температура повітря може сягнути +40, що пов’язано зі змінами клімату.

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