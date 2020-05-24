Ураза-байрам 2020: історія і традиції свята

У 2020 році Ураза-байрам відзначають 24 травня. Це священне ісламське свято, день милосердя, добра та подяки.

За ісламським календарем день починається із заходом сонця, тому святкування Ураза-байрам почнеться ввечері 23 травня.

Історія

Ураза-байрам (Ід аль-Фітр) – це велике святкування завершення Рамадану, місяця суворого посту та молитов.

Цього дня мусульмани дякують Аллаху за усі випробування та складнощі, адже милість на небесах отримають лише ті, хто віддано дотримувався усіх засторог Рамадану.

Ураза-байрам вважається другим найважливішим мусульманським святом після Курбан-Байрама. Воно символізує духовність та відродження, і свою подяку віряни (зокрема, усі повнолітні чоловіки) висловлюють через святкову молитву айт-намаз.

До Ураза мусульмани готуються напередодні.

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Традиції

У святкові дні віряни вітають одне одного словами Ід мубарак, що означає Благословенного свята!

що означає Обов’язково потрібно зробити обмивання та вдягнути найкращий новий одяг.

Прийнято жертвувати нужденним, допомагати продуктами та грішми. Милостиня символізує покаяння за власні гріхи.

Святкове застілля у сімейному колі, обов’язкові подарунки для усіх членів родини.

Жінки готують найкращі святкові страви та прибирають в оселях.

У зв’язку з пандемією коронавірусу в багатьох мусульманських країнах влада наполегливо рекомендує відзначати свято Ураза-Байрам у вузькому сімейному колі.

Заборони

Будь-яка робота на землі вважалася гріхом.

Заборонялося сваритися, з’ясовувати стосунки та кричати на дітей.

Приходити в гості без подарунків або в старому одязі вважалося великою неповагою до свята.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Курбан-байрам і Ураза-байрам отримають статус державних релігійних свят в Україні. Він пообіцяв підписати наказ найближчим часом.