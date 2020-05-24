Щороку 24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності й культури. Його почали святкувати згідно з указом Президента від 17 вересня 2004 року.

Обрали цю дату через те, що 24 травня вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Саме вони відіграли значну роль у розвитку й становленні слов’янського письменства і культури.

Кирило і Мефодій перекладали слов’янською мовою церковні книги, писали оригінальні твори, проповідували православ’я, відкривали при церквах школи. А ще вони впорядкували слов’янський алфавіт і переклали на церковнослов’янську мову Євангеліє.

До речі, святого Кирила вважають автором глаголиці. Саме вона лягла в основу кирилиці – системи письма, на основі якої складали алфавіт багато слов’янських народів.

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