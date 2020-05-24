24 травня – День слов’янської писемності та культури, встановлений в Україні указом президента від 17 вересня 2004 року.

У цей день згадують творців слов’янської писемності – святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Саме завдяки їм у 863 році з’явилася абетка, яку назвали кирилицею на честь одного з братів.

З 1999 року 24 травня відзначають Європейський день парків, бо саме у цей день у Швеції було створено перший з дев’яти національних парків на континенті.

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Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Мокія, якого у народі називають Мокрим. Зазвичай 24 травня бувають дощі.

У народі також відзначають Арини капусниці. Колись у цей день жінки садили огірки та капусти, щоб був на них врожай.

День ангела 24 травня відзначають: Олександр, Йосип, Кирило, Мефодій, Мокій, Никодим на Ростислав.

Прикмети на 24 травня:

Дощ на Мокія – до вологого літа.

Якщо захід сонця багряний – літо буде з грозами.

Туман стелеться землею – ця прикмета попереджає про наближення бурі.

Якщо 24 травня сухо та спекотно, літо буде посушливим.

Щоб волосся було гарним та густим, треба вимокнути під дощем.

Що не можна робити 24 травня:

Селяни не працюють у полі, щоб град не побив посіви.

Бажано нічого нікому не давати, бо в родину може прийти бідність.

Факти ICTV пропонують календар церковних свят на 2020 рік, де зібрані усі пости та поминальні дні.