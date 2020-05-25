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Факти / Lifestyle

День філолога – привітання у листівках та віршах

День філолога святкують 25 травня.

У цей день вітають викладачів, вчителів мов та літератури, лінгвістів, перекладачів, бібліотекарів, літературознавців та усіх, хто має філологічну освіту.

Читайте: Яке свято сьогодні, 25 травня

Факти ICTV зібрали привітання у листівках та віршах до Дня філолога.

Сьогодні незвичний день,
Адже це – день філолога!
Бажаємо більше щастя всім,
Щоб були вічно молоді.

Але не так важливі побажання,
Як натхнення у ділах.
Щоб виконувалися бажання,
Потрібно повірить на словах!

***

З Днем філолога вітаю
Всіх, хто дружить з мовами.
В мові грамотній і чистій
Вас не наздогнати.

Дорослим й дітям ви потрібні,
Ви весь світ готові вчити,
Бо усі на світі
Знають: першим було слово.

Вам філологи удачі
Побажати хочу
І всім людям побажаю
Стежити за мовою.

***

Слів прекрасних ви майстри,
Культурна підмога,
Нехай легкою буде
Філологам дорога!
Ми вітаємо з вашим днем,
Надсилаємо привіт!
Салюти в вашу честь хай лунають
Гучно на весь світ!

день філолога

день філолога

день філолога

день філолога

день філолога

день філолога

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