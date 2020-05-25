Гороскоп на тиждень, з 25 до 31 травня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 25 до 31 травня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

На вас звалиться забагато інформації, захочеться бути активнішими, а для успішної діяльності необхідні різноманітність і зміни. На тижні контакти і кореспонденція стануть головними сферами життя. Взаємовідносини і спільна діяльність з братами, сестрами і сусідами особливо ефективна у цей період. Посилюється пристрасть до представників протилежної статі, можливе, відновлення колишніх романтичних зв’язків, однак, справжнє положення речей побачити та усвідомити складно.

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Гороскоп для Овнів

Контакти та інформація – головні сфери ваших інтересів і діяльності у цей період. Від вас вимагається рішучість у самовираженні, стриманість в емоціях. Зовнішні обставини вимагають демонстрації сильних якостей, відчуваються сили, які створюють умови, за яких необхідно постійно повертатися до минулого. Схильні до спонтанних вчинків, особливо, якщо йдеться про захист власної свободи. Хороший період для боротьби за незалежність.

Гороскоп для Тельців

Зараз маєте всі шанси досягти фінансової незалежності та захищеності. Користуйтеся своїми ресурсами – ви володієте природним, інстинктивним розумінням всього, що пов’язане з економікою, фінансами, торгівлею та оцінкою вартості товарів. Приділіть увагу майновим питанням, прийшов час для того, щоб придбати великі речі для тривалого користування та поліпшення комфорту. Ваша внутрішня сила зараз у зовнішньому спокої та давніх взаєминах. Не час заводити нові знайомства.

Гороскоп для Близнюків

Це час пишатися собою, виникають обставини, завдяки яким ви стаєте вольовою та динамічною людиною. Якщо ви хочете скористатися перевагами позитивного потенціалу цього періоду, продемонструйте свою силу і рішучість, працюйте ефективніше, будьте ласкаві до навколишніх. У вас з’являється можливість зайняти домінуюче становище, бути головною дійовою особою в будь-якій ситуації. Протягом тижня у вас будуть шанси для зміни звичного укладу життя у вигідний бік.

Гороскоп для Раків

Схильні усамітнюватися. Навколо вас таємниці, загадки, містичні збіги, зміст яких варто шукати більше у внутрішньому житті, ніж у зовнішньому. Усвідомлення з багатьох подій і життєвих ситуацій відбувається тоді, коли ви ізольовані від інших людей. У світ ви повертаєтеся сповнені ентузіазму. Медитація в будь-якій формі є предметом першої необхідності. У цей період можливе повторення помилок минулого, а ваше завдання – бачити в кожній події знак і коригувати вашу поведінку.

Гороскоп для Левів

У цей період часу варто свою енергію направити на зростання своїх професійних навичок. Гарний час для переговорів з керівництвом про перспективи своєї діяльності, у молодих людей – для вибору професії. Ваші амбіції спрямовані на те, щоб зробити щось масштабне, досягти широкого визнання за свій внесок і зусилля. Все, чим би ви не займалися, має бути життєво важливим для вас, має подобатися, тільки у цьому разі можливий успіх і соціальна повага.

Гороскоп для Дів

Соціальна проблематика допоможуть вам опинитися в ці дні в центрі уваги, а це значить, що навколишні помітять ваші таланти і чарівність. Цей період зачіпає взаємини і діяльність, пов’язані зі старими родичами, керівництвом або представниками влади. Вашому просуванню в цей час може допомогти також правильно підібраний імідж, доброзичливість, дипломатичність, уміння знаходити підхід до людей і, звичайно, особиста чарівність. Тиждень принесе сприятливі можливості в кар’єрі та соціальному житті.

Гороскоп для Терезів

У цей період ви можете налагодити і зміцнити взаємини із зарубіжними партнерами. З’являються перспективи у сфері культури і суспільного життя. Вивчення іноземних мов, читання книг про далекі країни, роздуми про них, перегляд документальних фільмів, які висвітлюють життя інших народів – це те, що допомагає вам знайти додаткові інструменти і в майбутньому застосувати їх. Для гарного самопочуття дуже важливі зараз фізичні навантаження.

Гороскоп для Скорпіонів

Посилюється вразливість і піддатливість зовнішній емоційній атаці. З’являється схильність до дріб’язкових секретів, особливо щодо інформації, яка здається вам важливою, через що відбувається нераціональне витрачання ресурсів. Йдіть до своїх цілей прямою дорогою, не звертайте і ви багато чого зможете досягти. Творчий потенціал та інтерес до протилежної статі зростають, ви стаєте розкутішими, сміливішими, активнішими у коханні, легше йдете на контакт, але не поспішайте розвивати взаємини.

Гороскоп для Стрільців

На перший план виступлять вплив, яке ви надаєте на навколишніх. Це гарний час для вирішення юридичних питань, контрактів, переговорів. Найбільш ефективне співробітництво з давніми, перевіреними партнерами. Хороший період для примирення, як зі шлюбними, так і з діловими партнерами. Цей тиждень сприятливий для перегляду договорів, внесення змін в проекти, політичної та громадської діяльності.

Гороскоп для Козерогів

Можете розчаруватися у взаєминах, особливо робочих. Можливе виникнення романтичних зв’язків на роботі, успіхи в соціальній сфері. Ви можете почати працювати з тими людьми, з якими разом виконували в минулому певні зобов’язання. Фізично активна атмосфера, що оточує вас у цей період, сприяє спілкуванню і діяльності, особливо пов’язаної з братами, сестрами і сусідами. Ви перебуваєте в потоці інформації, не кажучи вже про цілу низку ідей, розроблених вами.

Гороскоп для Водоліїв

Багато зусиль іде на формування своєї особистості, ваша енергетика збільшується, можете легко керувати іншими. У цей період ви часто опиняєтеся в ситуаціях, коли потрібно проявити кмітливість, а різні головоломки та ігри, стимулюють вашу інтелектуальну діяльність. Ваші слова сприймає публіка, завдяки чому, дуже корисно зайнятися самопрезентацією, рекламою, хороші результати принесе проведення прямих ефірів або відео зустрічей в інтернеті.

Гороскоп для Риб

Це період фізичної активності. Обставини викликають у вас дух суперництва, агресію. Ви відчуваєте потребу витрачати свою психічну енергію, але вам складно визначитися, куди саме, бо схильні діяти в різних напрямках одночасно. Сонячна енергія цього періоду спрямована на вашу сім’ю, домашні клопоти та питання, пов’язані з будинком або власністю. Якщо ви не пов’язані родинними узами, то на перший план виступлять практичні або психологічні питання, які варто вирішити, щоб забезпечити собі надійний тил і захист.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.