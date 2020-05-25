Хатіко з Уханя: пес три місяці чекав померлого від Covid-19 господаря

7-річна собака Сяо Бао терпляче чекав три місяці на свого господаря, який помер від Covid-19 у лікарні китайського Уханя.

Тварину годували весь цей час співробітники медустанови.

Власник собаки помер через п’ять днів після госпіталізації, але собака продовжував чекати на господаря.

Через три місяці після смерті власника собаку передали до притулку.

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– Він ніколи не залишав лікарню. Це було неймовірно зворушливо і так віддано, – розповів чоловік, який доглядав за собакою в лікарні.

Нагадаємо, у США лабрадор став почесним доктором наук Політехнічного університету Вірджинії у США.