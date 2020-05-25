Із настанням улюбленої пори року дівчатам саме час подумати, який манікюр на літо 2020 пасуватиме найкраще.

Незмінними залишаються тренди на яскраві кольори, квіткові та геометричні орнаменти, головне – вміти стильно поєднувати.

Факти ICTV зібрали 10 трендових ідей літнього манікюру 2020.

Усі кольори веселки

Манікюр не обов’язково повинен бути однотонним – часто буває так, що різноманітність виглядає виграшніше. Міксуйте улюблені кольори та не бійтесь додати об’ємних деталей – ваш манікюр буде унікальним.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PRIVATE NAIL STUDIO (@__summernails__) 19 Бер 2020 р. о 7:41 PDT

Трендовий синій

Зараз у моді усі відтінки синього: від глибоких тонів до кольору небесної блакиті. Для ефектності зробіть його однотонним або матовим.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Marta Carvalho (@marta_carvalho) 6 Січ 2020 р. о 10:42 PST

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Кавові відтінки

Коричневий колір чудово виглядає як на світлій, так і на засмаглій шкірі. Малюнки чи орнаменти зроблять такий манікюр цікавішим.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nail (@nailsta2020) 14 Тра 2020 р. о 5:05 PDT

Лаванда

Хоча цей відтінок вважається більш весняним, на засмаглих руках він виглядає дуже красиво. Для різноманіття можна додати блискітки або інший колір.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ИДЕАЛЬНАЯ СТУДИЯ АКАДЕМГОРОДОК (@bigudi_beauty_bar) 6 Вер 2018 р. о 5:53 PDT

Кислотні кольори

Коли ще експериментувати з насиченими кольорами, як не влітку? Трендові зелений, жовтий, помаранчевий та рожевий кислотні кольори зроблять ваше літо яскравішим!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ♕ (@tringaa.nails) 5 Сер 2018 р. о 4:19 PDT

Класичний нюд

Легкі та майже прозорі відтінки залишаються актуальними в усі пори року. Плюсом такого манікюру є те, що він чудово підійде до будь-якого вбрання.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DRYBY (@drybylondon) 28 Вер 2019 р. о 3:42 PDT

Символізм

Тут можна вигадати будь-які варіації: малювати символи пензликом, викласти блискітками або ж зробити їх матовими. Не бійтесь експериментувати!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ???? Manicure ???? Nails ???? Chicago (@chicagomanic) 20 Тра 2020 р. о 7:12 PDT

Рожеві квіти

Квіткова тема у поєднанні з пастельно-рожевими тонами – один із найжіночніших варіантів манікюру, який виглядає виграшно у сезоні весна-літо. Вдало виглядає поєднання основного кольору та квіткового візерунку на одному нігті.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @nailedbyleen 19 Тра 2020 р. о 1:03 PDT

Геометрія

Рівні чорні кола на білому або бежевому манікюрі завжди виглядають ефектно. Цього сезону можна відійти від традиції орнаментувати лише один ніготь і розмалювати усі: так манікюр захочеться довше розглядати, і він не скоро набридне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений G.BАR | hair • makeup • nails (@g.bar.kiev) 18 Тра 2020 р. о 6:22 PDT

Більше блискіток

Охайний манікюр у поєднанні з блискітками завжди виглядає святково. Якщо додати яскравих кольорів, а один ніготь зробити білим, вийде справді приголомшливе втілення літнього манікюру.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений nailsbydeakrenata (@nailsbydeakrenata) 18 Тра 2020 р. о 9:58 PDT

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