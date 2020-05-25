У вівторок, 26 травня, дощі та грози охоплять всю територію України.

Температура повітря на півдні – від +17 до +19, на півночі до +15.

У західних регіонах +13 +16, на Закарпатті до +20.

На сході та у центрі країни у межах +14 +17.

У Києві дощ, гроза, вночі 9-11, а вдень 13-15 градусів тепла.

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У середу, 27 травня, погода не зміниться – знову опади, проте трохи потепліє.

На півдні та сході – до +21, у центральних областях – від +17 до +20.

У північних регіонах +19, на заході в середньому +18, але місцями стовпчик термометра підніматиметься до +20.

У столиці опади, вночі 9-11, вдень від +17 до +19.

На четвер, 28 травня, синоптики знову прогнозують дощі та грози, а температура підвищиться ще на кілька градусів.

У східних областях +24, на півдні +22.

На півночі та у центрі – від +18 до +21.

На заході в середньому +18.

У Києві дощ, вночі 8-10, вдень 19-21 вище нуля.

У п’ятницю, 29 травня, циклон затримається над територією України, тому дощі не припиняться.

На сході +20 +24, на півдні +16 +22, у центрі країни +19 +22.

У північних областях +16 +21, на заході +15 +17.

У Києві опади, вночі 11-13, вдень 17-19 градусів тепла.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020. За даними метеорологів, влітку температура повітря може сягнути +40, що пов’язано зі змінами клімату.