Відпочинок в Україні влітку 2020: куди їхати і що робити

Через карантин українцям доведеться змінити свої плани на літній відпочинок. Цьогоріч пріорететним для багатьох стане внутрішній туризм у межах України.

Тому обирати можна буде як серед усамітнення десь у будиночку в Карпатах, так і серед баз відпочинку на Чорному та Азовському морях.

Крім того, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров’я не заборонятиме купання в морях і річках.

Враховуючи ситуацію, туроператори та керівництво готелів почали шукати варіанти, як зробити відпочинок в Україні максимально комфортним.

Так, директор турагентства Bliss Tour Ірина Бірук говорить, що зараз компанія планує пропонувати туристам відвідати узбережжя Чорного моря, зокрема, розглядають варіанти Коблева і Затоки. Але в планах також є і тури до Закарпаття.

Генеральний директор керуючої компанії Ribas Hotels Group Артур Лупашко, говорячи про відпочинок влітку в Україні, зазначає, що наразі орієнтується на туроператорів, які спеціалізуються на виїзному туризмі.

Ми підписали договори і робимо ставку на те, що туроператори спрямують своїх туристів, які раніше їздили в Болгарію, Туреччину і Грецію, на наші готелі. Зокрема, планується щоденно виїзд двох автобусів з ключових міст – Києва, Дніпра, Харкова у напрямку Одеси, а звідти – у Коблево, Затоку, Залізний Порт, Скадовськ, Бердянськ і Карпати.

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Готує новинки для туристів і Закарпаття. Туризмознавець Федір Шандор говорить, що зараз у регіоні особливо зріс попит на купання в чанах (є навіть пивні чани і готують пивні SPA) і йога тури. Також з’явилася новинка – іхтіотерапія, коли людина плаває серед риб.

Подбали і про тих, хто вперше вирішив відвідати цей край, і розробили спеціальні маршрути.

Ми зробили три види маршрутів для чайників. Це золоте коло Закарпаття, срібний трикутник Закарпаття і бронзовий овал Закарпаття. У цих маршрутах йдеться не тільки про те, куди поїхати, а ще де поїсти і що подивитися. Вони ідеально підійдуть для тих, хто не хоче спілкуватися з екскурсоводами чи туроператорами, адже у них все і так детально розписано.

Факти ICTV також склали свій список з п’яти місць, куди поїхати на відпочинок влітку в Україні 2020. Однак зазначимо, оскільки Укрзалізниця призупинила рух потягів до 1 червня, дістатися до локацій поки можна тільки автомобілем.

Ворохта

Якщо ви любитель подихати свіжим гірським карпатським повітрям і вже уявляєте, як вранці прокидаєтесь від приємної прохолоди, щебету пташок, легенького туману, берете улюблену книгу і смакуєте каву, тоді для літнього відпочинку можна спокійно обирати Ворохту.

Це селище в Івано-Франківській області, де ви точно не загубитесь серед натовпу туристів, але відпочинете і насолодитесь красою гір.

А ще це місце славиться своїми віадуками. У самій Ворохті їх є два. Один із них побудований у далекому 1894 році Австро-Угорською імперією. З’єднує він два береги річки Прут і є просто таки ідеальним місцем для фотосесій.

Також у Ворохті можна піднятися в гори, які тут зовсім не високі. А ще просто поблукати місцевими вуличками, помилуватися колоритними гуцульськими дерев’яними церквами, полонинами і гірськими річками.

Ціни на оренду будиночків тут стартують від 400-600 грн за добу.

Як дістатися: зазвичай, з Києва до Ворохти курсують потяги Київ-Рахів і Київ-Ворохта. На авто доведеться проїхати 635 км.

Дземброня

Ще одне маленьке райське містечко в Івано-Франківській області, щоб якомога далі заховатись від зайвої уваги. Тут ви точно не зустрінете так багато людей, як у Славському, Яремче або ж Мукачеві.

Зате у цьому затишному селі сміливо зможете набратись сил і відпочити. Проте нудьгувати тут точно не доведеться, адже у Дземброні розвинутий зелений туризм. А ще село є місцем початку пішохідних маршрутів на Чорногірський хребет.

Тож, якщо підкорити Говерлу сміливості поки не вистачає, то тут можна потренуватися, піднявшись на гору Вухатий камінь (1 864 м) чи на Смотрич (1 898 м).

А ще своєю особливою красою вражають місцеві каскади водоспадів, що впадають у річку Дземброню. Висота найвищого 10 м, а загальна висота каскаду — близько 100 м.

Проте особливою прикрасою Дземброні є полонини – Косарище та Степанський, оточені високими хвойними лісами.

Ціни на житло тут стартують від 400 грн за добу для однієї людини.

Як дістатися: найпростіше з Києва дістатися потягом до Івано-Франківська, а звідти доїхати на маршрутках до Верховини і пересісти на маршрутку до самої Дземброні.

Відстань від Києва до Дземброні – 680 км на авто.

Скадовськ

Якщо ви плануєте відпочинок влітку на Чорному морі, але гамірливі Одеса, Затока або Залізний Порт вам не до вподоби, то спокійно можна надати перевагу Скадовську в Херсонській області.

Крім того, Скадовськ – це традиційне курортне містечко, але з добре розвиненою інфраструктурою. Тут є все необхідне для життя, а ще порт, чимало кав’ярень, аквапарк, дельфінарій, парк розваг і навіть тенісні корти.

До речі, зовсім недалеко від міста розташований острів Джагарлич, який часто називають українськими Мальдівами. І недаремно, адже він зачаровує своїх відвідувачів прозорою блакитною водою, надзвичайними краєвидами і безкраїми білими пісками.

А ще, за словами туристів, на острові часто можна помилуватися дельфінами, яких видно з Чорного моря.

Ціни на житло у Скадовську – від 700 грн за добу з людини.

Як дістатися: спочатку потрібно доїхати потягом до Херсона, а звідти пересісти на автобус до Скадовська. Зі Скадовська на острів Джагарлич можна дістатися поромом.

Якщо оберете авто, то від Києва до Скадовська доведеться проїхати 646 км.

Генічеськ

Любителям поплавати в Азовському морі для відпочинку влітку 2020 може підійти саме це місто у Херсонській області. Досить часто його обирають, щоб оздоровитись, адже саме тут розташовані великі поклади цілющої блакитної глини.

До речі, відпочинок у Генічеську чудово підійде для сімей із дітьми. Пляжі тут піщані, але з невеликою часткою гальки.

На випадок, якщо вам набридне ніжитись на пляжі, можна поїхати на екскурсію у заповідник Асканія-Нова або ж до унікального солоного Рожевого озера, яке отримало свій незвичайний колір завдяки мікроводорості Dunaliella salina.

Вартість житла у Генічеську може коливатися на рівні від 800 грн за добу з людини.

Як дістатися: найпростіше доїхати до Генічеська потягом. Якщо захочете відвідати Рожеве озеро, то від Генічеська маршруткою потрібно доїхати до Генгорки (поворот на село Приозерне), а від повороту пройтися 5 км пішки.

Відстань від Києва до Генічеська на авто – 755 км.

Бакота

Якщо ви плануєте короткий відпочинок на літо, тоді можна відвідати Бакоту. Часто це місце у Хмельницькій області називають українською Атлантидою. Бакотська затока утворилася у 1986 році, коли будували Дністровську ГЕС.

Тоді жителів села примусово виселили і вже з 1981 року почалось поступове підняття рівня Дністра, яке поховало Бакоту і ще кілька десятків сіл.

Місцевий мікроклімат теплий і м’який, тому його часто прирівнюють до кримського. А ще тут можна відвідати залишки стародавнього гірського монастиря, кілька печер і джерела з цілющою водою.

До речі, дорогою до Бакоти можете заїхати подивитися на Кам’янець-Подільську фортецю. Крім того, тут же можна винайняти житло, за яке доведеться заплатити від 500 грн за добу за одну особу.

Як дістатися: у Бакоту краще їхати власним транспортом (відстань від Києва – 435 км).

Якщо такої можливості немає, то можна спершу дістатися до Кам’янця-Подільського чи Хмельницького потягом або автобусом, а звідти доїхати до Гораївки або Старої Ушиці. Потім доведеться йти пішки приблизно 2 км.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу кордони більшості європейських країн досі закриті, але деякі з них вже починають поступово знімати обмеження.

В які країни можна буде полетіти влітку 2020 – читайте на Фактах ICTV.