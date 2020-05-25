Одинадцять порад, як вчити англійську за фільмами з субтитрами, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Це цікаво і продуктивно. Ви швидко збільшите словниковий запас, навчитеся сприймати іноземну мову на слух і, що важливо, попрактикуєте живу некнижкову англійську. А ще дізнаєтеся багато жартів, сленгових слів, ідіом і сталих фраз, які вживають носії мови.

Обирайте фільми відповідно до свого рівня

Якщо у вас початковий рівень (Beginner або Elementary), можна почати навчання з мультфільмів. У них максимально проста лексика, немає складної граматики, а швидкість мови персонажів не така висока, тому її зможе зрозуміти новачок.

Якщо ваш рівень Pre-Intermediate і вище (хороший шкільний рівень, що передбачає словниковий запас не менше 1 500-2 000 слів), можна вчити англійську за фільмами й серіалами.

Англомовні серіали дивитися трохи простіше, ніж фільми. Ви звикаєте до голосів одних і тих самих акторів, від серії до серії в них повторюється однакова лексика. Уже після декількох епізодів ви помітите, що почали краще розуміти англійську мову.

Читайте: Як практикувати англійську онлайн – поради та корисні ресурси

Дивіться знайомі фільми

Починайте з улюблених кінофільмів, які знаєте напам’ять. Цей прийом підійде навіть тим, у кого є труднощі зі сприйняттям англійської мови на слух, а також усім початківцям. Вам буде зрозумілий і цікавий сюжет і не доведеться зупиняти відео на паузу, щоби знайти в словнику переклад незнайомих слів.

Коли ваша англійська стане кращою і ви звикнете добре сприймати іноземну мову на слух, починайте переглядати нові фільми.

Орієнтуйтеся на ваші інтереси

Переглядайте те, що викликає інтерес, і не обмежуйтеся тільки фільмами. Можете урізноманітнити навчання випусками новин, ТВ-шоу, інтерв’ю знаменитостей і рекламними роликами.

Орієнтуєтеся також на професійні інтереси. Для юристів будуть корисними фільми про адвокатів і поліцейських, а лікарям можна подивитися Доктор Хаус. Цей прийом допоможе швидко вивчити професійну лексику.

Вмикайте субтитри лише англійською мовою

Коли ви тільки почнете дивитися англомовні фільми, може виникнути бажання увімкнути субтитри рідною мовою. Однак це помилка. Викладачі одноголосно стверджують, що субтитри мають бути тільки мовою оригіналу. Поступово ви почнете розуміти слова без супровідного тексту.

Коли ваш рівень володіння англійською мовою буде досить хорошим, починайте дивитися фільми мовою оригіналу без субтитрів. Цей прийом дуже швидко підтягне англійську до рівня носіїв.

Починайте перегляд із коротких сцен

Не намагайтеся за один раз подивитися двогодинний фільм. Почніть із невеликих уривків тривалістю 2–5 хвилин. Якщо після одного перегляду ви майже нічого не зрозумієте, перегляньте епізод ще два-три рази.

Виписуйте й запам’ятовуйте незнайомі слова

Зупиняйте відео на паузу, виписуйте незнайомі слова й одразу шукайте їх переклад у словнику або, наприклад, у Google-перекладачі. Так ви швидше запам’ятаєте нову лексику й почнете використовувати її на практиці. А ще такий прийом чудово розвиває інтуїтивне сприйняття іноземної мови – ви навчитеся розуміти суть із контексту.

Переглядайте відео кілька разів

Щоби легше і швидше запам’ятати нові слова, радимо такий прийом: перегляньте фільм через три–сім днів, але вже без субтитрів. Під час повторного перегляду не користуйтеся словником або Google-перекладачем. Так ви зможете закріпити лексику і краще розвинути розуміння англійської мови на слух.

Використовуйте технічні можливості відеоплеєра

Кожен сучасний відеоплеєр має опцію уповільненого відтворення. Якщо герої фільму або серіалу говорять дуже швидко й нерозбірливо, зменшіть швидкість приблизно на 25–50% – звук не спотвориться, але вам буде легше зрозуміти, про що йдеться.

Не прагніть 100% перекладу

У перфекціоністів може виникнути бажання перекладати 100% незнайомих слів і висловів. Насправді це абсолютно виснажлива практика, яка точно не підвищить рівень володіння англійською мовою, а швидше вб’є інтерес до навчання. Щоби подивитися фільм або серіал, досить розуміти 70–80% слів, а далі допоможе логіка та інтуїтивне сприйняття.

Повторюйте фрази за носіями мови

Повторюйте слова і вислови за героями фільму або телесеріалу. Так ви не тільки швидко запам’ятаєте нову лексику, але й поліпшите вимову. Це цікава вправа, яку можна виконувати разом із рідними або друзями. Ви можете розіграти уривок із захопливого блокбастеру або уявити себе на місці улюбленого актора під час знімального процесу. Це весело, цікаво й корисно!

Використовуйте навчальні інтернет-ресурси

У мережі величезна кількість корисних ресурсів для тих, хто вивчає англійську мову. Ось деякі з них:

Film English – ресурс, де зібрані короткі тематичні ролики з вокабуляром на певну тематику;

Ororo.tv – ресурс, на якому зібрані кілька десятків каналів із розважальними шоу із субтитрами;

Speechyard – ресурс із відмінно адаптованими матеріалами для тих, хто вивчає англійську. Тут є відео із субтитрами, граматичні вправи й можливість спілкуватися з іншими користувачами;

LeLang – ресурс із великою кількістю серіалів, аудіокниг, фільмів і мультфільмів;

Show-English – ресурс, де можна знайти популярні серіали з інтерактивними субтитрами, а також вправи для кращого засвоєння лексики.

Hdeuropix – ресурс із величезною колекцією сучасних фільмів і мультфільмів англійською.

Раніше Факти ICTV розповідали, як вивчати іноземні мови, не виходячи з дому: як організувати навчання онлайн і як знайти хорошого репетитора.