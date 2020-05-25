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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 25 травня

25 травня у світі святкують День щасливого квитка, Міжнародний день зниклих дітей та Всесвітній день щитоподібної залози.

Нині православна церква вшановує пам’ять святителя Єпіфанія Кіпрського, єпископа. Це свято має низку інших назв: Горобинівка, Червоний каптан, Єпіфан.

А назва Горобинівка з’явилася на честь одного з найбільш шанованих і улюблених дерев на Русі – горобини. Народ вважав її захисницею від вогню і пожеж.

ЧитайтеКалендар церковних свят на травень 2020

День ангела 25 травня відзначають: Денис, Петро, Семен, Іван, Філіп, Федір, Герман, Євдокія.

Прикмети на 25 травня:

  • на сході небо червоне – до сухого літа;
  • сонце на зорі у червоному каптані – влітку не уникнути пожеж за сухої погоди;
  • на горобині багато кольору – до хорошого врожаю льону;
  • на ставках на Єпіфана з’явилися листя латаття – більше холодів не буде.

Що не можна робити 25 травня:

  • Не можна вживати алкоголь – наслідки можуть бути поганими

Факти ICTV пропонують календар церковних свят на 2020 рік, де зібрані усі пости та поминальні дні.

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