Щорічно Трійцю православні християни відзначають в різні дати. Цього року свято відзначається 7 червня, а наступний день, 8 червня, автоматично стає вихідним.

За традицією, головний колір Трійці – зелений, який символізує вічне життя.

Щоб оберігати житло від всіх хвороб і негараздів, необхідно гілки і траву, які люди приносять з церкви, засушувати і зберігати в будинку до наступної Трійці.

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Згідно з повір’ям, Трійцю необхідно зустрічати в чистому будинку і з накритим столом.

Щоб передбачити своє кохання, дівчата ворожать на Трійцю.

Раніше астролог склав докладний фінансовий гороскоп на 2020 рік для кожного знака зодіаку.