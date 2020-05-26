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Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ

У державному реєстрі юросіб з’явився запис, який вказує на те, що компанія Apple зареєструвала юридичну особу в Україні.

Датою реєстрації ТОВ Еппл Україна вказане 15 квітня 2020 року. Також зазначається, що керівником є Роман Гуменюк, а адреса реєстрації – бізнес-центр IQ.

Єдиний засновник і бенефіціар компанії, відповідно до реєстру, – ірландська юрособа Apple.

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  • Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ
  • Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ
  • Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ
  • Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ
Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ / 2 фотографии

Сам Роман Гуменюк у коментарі Liga.Tech повідомив, що очолює дочірнє підприємство Apple в Україні. Але він зазначив, що на плани із запуску бізнесу Apple в Україні вплинув карантин. Тому тепер точно щось планувати складно.

Припускають, що старт роботи підрозділу Apple в Україні може відбутися вже цього літа. Однак офіційно компанія поки не підтвердила свої плани працювати на українському ринку.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Apple переносить презентацію нового iPhone.

Джерело: Liga.Tech, AIN

Фото: Unsplash

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