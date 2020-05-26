Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ

У державному реєстрі юросіб з’явився запис, який вказує на те, що компанія Apple зареєструвала юридичну особу в Україні.
Датою реєстрації ТОВ Еппл Україна вказане 15 квітня 2020 року. Також зазначається, що керівником є Роман Гуменюк, а адреса реєстрації – бізнес-центр IQ.
Єдиний засновник і бенефіціар компанії, відповідно до реєстру, – ірландська юрособа Apple.
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Сам Роман Гуменюк у коментарі Liga.Tech повідомив, що очолює дочірнє підприємство Apple в Україні. Але він зазначив, що на плани із запуску бізнесу Apple в Україні вплинув карантин. Тому тепер точно щось планувати складно.
Припускають, що старт роботи підрозділу Apple в Україні може відбутися вже цього літа. Однак офіційно компанія поки не підтвердила свої плани працювати на українському ринку.
До слова, раніше Факти ICTV писали, що Apple переносить презентацію нового iPhone.