Погода у червні в Україні буде з дощами та зливами.

В Укргіднометцентрі зазначили, що середня добова температура буде від 18° до 22°, а місячна кількість опадів – 43-90 мм.

– Середня місячна температура передбачається 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень, – повідомляє центр.

Абсолютний максимум температури повітря становитиме 32-39°, а у гірських районах 24-31°. Температурний мінімум – 0-7° тепла.

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У червні почастішають грози, спостерігатиметься град, шквали, сильні дощі та зливи.

Також в Укргідрометцентрі зазначають, що середня місячна кількість опадів у червні 44-95 мм, на Півдні місцями – 33-42 мм, в Карпатах та на Прикарпатті – до 100-187 мм.

Раніше Факти ICTV писали, що завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух повідомила про покращення погоди у перший тиждень червня, дощі повинні припинитися і країну чекає потепління до 30°.