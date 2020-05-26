PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

До 40° і дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на червень

Погода у червні в Україні буде з дощами та зливами.

В Укргіднометцентрі зазначили, що середня добова температура буде від 18° до 22°, а місячна кількість опадів – 43-90 мм.

 – Середня місячна температура передбачається 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень, – повідомляє центр.

Абсолютний максимум температури повітря становитиме 32-39°, а у гірських районах 24-31°. Температурний мінімум – 0-7° тепла.

Читайте: В Україні весь тиждень дощі та грози (КАРТА)

У червні почастішають грози, спостерігатиметься град, шквали, сильні дощі та зливи.

Також в Укргідрометцентрі зазначають, що середня місячна кількість опадів у червні 44-95 мм, на Півдні місцями – 33-42 мм, в Карпатах та на Прикарпатті – до 100-187 мм.

Раніше Факти ICTV писали, що завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух повідомила про покращення погоди у перший тиждень червня, дощі повинні припинитися і країну чекає потепління до 30°.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка