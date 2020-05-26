Письменниця Джоан Роулінг опублікує в мережі казку Ікабог, яку вона написала понад 10 років тому.
За її словами, це твір про правду і зловживання владою. За сюжетом, усі події відбуваються у вигаданій країні, але казка жодним чином не пов’язана з Гаррі Поттером і в ній немає чаклунства.
Наразі Ікабог публікується частинами на сайті письменниці. Там вже викладені перші два розділи, а інші з’являтимуться щосереди до 10 липня.
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Джон Роулінг вирішила публікувати книгу у вільному доступі через дітей, які наразі перебувають на карантині.
У листопаді цього року книга з’явиться у паперовій, електронній та аудіоверсії, а згодом її перекладуть з англійської на інші мови. Письменниця навіть запропонувала дітям взяти участь в конкурсі ілюстрацій до казки.
До слова, раніше Джоан Роулінг запустила сайт для дітей на час карантину.
Джерело: Джоан Роулінг