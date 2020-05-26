День літнього сонцестояння в 2020 році припадає на 21 червня.

Це найдовший день у році, який триває 17 годин і 33 хвилини.

З давніх-давен вважалося, що в день літнього сонцестояння погана погода передрікає неврожай. Також нічого доброго не було б, якщо навіть сонце просто сховається за хмарами.

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Якщо вранці багато роси – варто очікувати хорошого врожаю.

Наші предки вірили, що необхідно зустрічати світанок в день сонцестояння. Це могло дати більше сили і здоров’я, а також вберегти від всіх проблем.

Бажання, які загадували в цей день, також здійснювалися.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.