Міністр у справах молоді та спорту Румунії Іонуц Строє осоромився під час прямого ефіру одного з телеканалів.

Чиновник впустив камеру, коли спілкувався з ведучим в онлайн-режимі.

Кількох секунд вистачило, щоб глядачі побачили, що Строє сидів на дивані у сорочці та в трусах.

Читайте: На очах у людей: на Новій пошті у Києві жінка зняла труси і одягла їх замість маски

Чиновник зробив вигляд, що нічого не сталося, а от ведучий не зміг стримати емоцій, аж відкривши рота.

In other news…

Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips ????

pic.twitter.com/x8sRYO33yf

— John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020