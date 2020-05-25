Міністр у справах молоді та спорту Румунії Іонуц Строє осоромився під час прямого ефіру одного з телеканалів.
Чиновник впустив камеру, коли спілкувався з ведучим в онлайн-режимі.
Кількох секунд вистачило, щоб глядачі побачили, що Строє сидів на дивані у сорочці та в трусах.
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Чиновник зробив вигляд, що нічого не сталося, а от ведучий не зміг стримати емоцій, аж відкривши рота.
In other news…
Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips ????
— John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020
Нагадаємо, схожий курйозний випадок стався у США, де журналіст провів прямий ефір без штанів.
Фото: b1.ro