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Факти / Lifestyle

Сидів у трусах: румунський міністр зганьбився у прямому ефірі

Міністр у справах молоді та спорту Румунії Іонуц Строє осоромився під час прямого ефіру одного з телеканалів.

Чиновник впустив камеру, коли спілкувався з ведучим в онлайн-режимі.

Кількох секунд вистачило, щоб глядачі побачили, що Строє сидів на дивані у сорочці та в трусах.

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Чиновник зробив вигляд, що нічого не сталося, а от ведучий не зміг стримати емоцій, аж відкривши рота.

Нагадаємо, схожий курйозний випадок стався у США, де журналіст провів прямий ефір без штанів.

Фото: b1.ro

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