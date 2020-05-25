Міністр у справах молоді та спорту Румунії Іонуц Строє осоромився під час прямого ефіру одного з телеканалів.

Чиновник впустив камеру, коли спілкувався з ведучим в онлайн-режимі.

Кількох секунд вистачило, щоб глядачі побачили, що Строє сидів на дивані у сорочці та в трусах.

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Чиновник зробив вигляд, що нічого не сталося, а от ведучий не зміг стримати емоцій, аж відкривши рота.

In other news… Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips ???? pic.twitter.com/x8sRYO33yf — John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020

Нагадаємо, схожий курйозний випадок стався у США, де журналіст провів прямий ефір без штанів.

Фото: b1.ro