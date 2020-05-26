В умовах карантину питання як схуднути стає особливо актуальним. Коли до літа залишилося зовсім небагато і, здається, що вже час взятися за тіло, голос в голові нашіптує – час худнути.

Як швидко привести тіло в порядок на карантині, поліпшивши здоров’я і самопочуття, розповіла Фактам ICTV автор тренувальних методик для жінок і власниця мережі спортивних клубів, з якою тренуються топові блогери України Катерина Бут, яка також відома під псевдонімом Катя Жесть.

З чого необхідно почати людині, яка хоче схуднути?

– Людині, яка вирішила схуднути, необхідно впровадити у своє життя три базових правила. Перше – інтервали між прийомами їжі.

Потрібно визначитися для себе, скільки потрібно в день прийомів їжі. Це може бути як три, так і п’ять, важливо дотримуватися такої ж кількості на постійній основі.

Потрібно також намагатися їсти саме тоді. Якщо не виходить – тримати між інтервалами однакову кількість часу.

Друге базове правило – зменшити обсяг своїх порцій до 300 грам у вигляді основних прийомів їжі. Для цього необхідно придбати електронні кухонні ваги.

Третє правило – відмовитися від усього зайвого. Наприклад, солодкого, порожніх калорій, таких як фастфуд, ковбасних виробів, м’ясних виробів, і, звичайно ж, відмовитися від алкоголю.

Під час карантину багато хто перестає стежити за дієтою. Як максимально швидко можна привести тіло в порядок?

– По-перше – необхідно одягнути свої улюблені джинси і зрозуміти, що вони замалі. По-друге – взути кросівки, зробити пару базових вправ і усвідомити, що ти не можеш їх зробити через слабку фізичну активність.

По-третє – запровадити в своє життя 15 -хвилинну розминку на постійній основі. Якщо не виходить постійно, нехай це буде тричі на тиждень.

Потрібно рівномірно розподілити свій час і виконувати це щоденно, при цьому, не витрачаючи на це жлдних ресурсів, зокрема матеріальних.

Які основні помилки в харчуванні ми допускаємо? Від яких продуктів потрібно негайно відмовитися та чим їх замінити?

– Основна помилка людей, які хочуть схуднути, це поєднання простих і складних вуглеводів, таких як каші з тваринними білками. Потрібно відмовитися від застілля і зрозуміти, що таке поєднання продуктів неправильне.

Так, якщо вже говорити про поєднання продуктів в контексті зниження ваги, необхідно правильно поєднувати вуглеводи. Тваринні білки або складні вуглеводи потрібно приймати з салатами, але не поєднувати їх.

Розкажіть про свій розпорядок дня. Як ви підтримуєте форму?

– Незалежно від того, що відбувається в зовнішньому середовищі, наразі це карантин, я завжди прокидаюся в один час – о 5.00 або 5.30. Відразу ж п’ю склянку води, йду в душ, а потім обливаюся холодною водою.

Потім обов’язково сніданок, після цього тренування в 9.00, яке проходить щоденно крім неділі. Потім займаюся своєю активною роботою – допомогаю худнути практично половині населення України.

Чому для організму так важливий холодний душ? На що це впливає?

– Холод – єдиний ресурс, який доступний абсолютно безкоштовно кожному з нас. Насамперед холод змушує і активізує роботу наших клітин. На стрес організм реагує в такий спосіб – наднирники виділяють дві речовини – кортизол і адреналін.

Якщо ж ми цей невеликий стрес будемо направляти на наші цілі, активну життєву позицію, тоді кортизол і адреналін працюватимуть як якийсь наркотик, який допомагає нам в досягненні цілей.

Основне завдання холоду і обливання, загартовування – це оновлення клітин. Це як голод. До речі, найкраща дієта – це голод. У невеликих кількостях, дозах, щоб клітини оновлювалися. Все те ж саме відбувається і з обливанням холодною водою. Моя дочка, якій рік, обливається з народження, чудово себе почуває.

Що робити людям, які хочуть позбутися від пивного живота?

– Наразі це перший запит у моїх клієнтів. Насамперед потрібно знизити дефіцит вуглеводів в раціоні. Найчастіше у чоловіків такі пивні животи, але під ними завжди є м’язи.

Головне – це раціон, потім – тренування, які включають абсолютно всі групи м’язів. Щоб на одну одиницю часу скорочувалася максимальну кількість м’язів. За рахунок дефіциту вуглеводів, білків і жирів у нас відбувається зниження ваги, ось і все.

Які головні помилки людей щодо власного тіла? Що ви порадите, щоб на тривалий час зберегти здоров’я?

– Головна помилка всіх людей, які худнуть, що вони, приходячи в будь-який спортзал і звертаючись до тренера з харчування, дієтолога ставлять перед собою нереальні цілі, які нічого не мають спільного з дійсністю.

Я вважаю, що це погано, тому що мета повинна бути відчутною. Тому в принципі деякі не можуть оцінити свої досягнення. За тиждень ви скинули два кілограми, похваліть себе, це прекрасно, і продовжуйте це робити.

Ось ті самі завищені цілі та уявлення себе, як професійного спортсмена не дають нам дійти до кінця. Дисципліна і спорт вибудовують з нас внутрішньо сильну та вольову людину.

Юлія Ляхова