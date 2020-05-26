PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Valve випустила компендіум Battle Pass 2020 для Dota 2

Американська компанія Valve випустила компендіум Battle Pass 2020 для Dota 2. За наповненням пропуск став одним з найкращих за весь час його існування.

Головні фішки компендіуму 2020:

  • альтернативна особистість Pudge;
  • альтернативна особистість Anti-Mage;
  • аркана на Wraith King;
  • аркана на Queen of Pain;
  • аркана на Windranger;
  • система гільдій;
  • особлива літня подія – лабіринт безумства і хаосу для чотирьох осіб;
  • Нові катакомби – Срібний ліс, який відкриє прохід в Колодязь душ.

ЧитайтеЗ’явився перший трейлер нової гри Assassin’s Creed Valhalla

Стало також відомо, скільки коштує Battle Pass Dota 2 цього року:

  • Battle Pass 1-го рівня – $9,99;
  • Battle Pass 50-го рівня – $29,35;
  • Battle Pass 100-го рівня – $44,99.

До слова, в доповненні Aftermath до гри Mortal Kombat 11 розробники влаштували бої між Термінатором і Робокопом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка