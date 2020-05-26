Американська компанія Valve випустила компендіум Battle Pass 2020 для Dota 2. За наповненням пропуск став одним з найкращих за весь час його існування.

Головні фішки компендіуму 2020:

альтернативна особистість Pudge;

альтернативна особистість Anti-Mage;

аркана на Wraith King;

аркана на Queen of Pain;

аркана на Windranger;

система гільдій;

особлива літня подія – лабіринт безумства і хаосу для чотирьох осіб;

Нові катакомби – Срібний ліс, який відкриє прохід в Колодязь душ.

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Стало також відомо, скільки коштує Battle Pass Dota 2 цього року:

Battle Pass 1-го рівня – $9,99;

Battle Pass 50-го рівня – $29,35;

Battle Pass 100-го рівня – $44,99.

До слова, в доповненні Aftermath до гри Mortal Kombat 11 розробники влаштували бої між Термінатором і Робокопом.