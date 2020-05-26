Американська компанія Valve випустила компендіум Battle Pass 2020 для Dota 2. За наповненням пропуск став одним з найкращих за весь час його існування.
Головні фішки компендіуму 2020:
- альтернативна особистість Pudge;
- альтернативна особистість Anti-Mage;
- аркана на Wraith King;
- аркана на Queen of Pain;
- аркана на Windranger;
- система гільдій;
- особлива літня подія – лабіринт безумства і хаосу для чотирьох осіб;
- Нові катакомби – Срібний ліс, який відкриє прохід в Колодязь душ.
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Стало також відомо, скільки коштує Battle Pass Dota 2 цього року:
- Battle Pass 1-го рівня – $9,99;
- Battle Pass 50-го рівня – $29,35;
- Battle Pass 100-го рівня – $44,99.
До слова, в доповненні Aftermath до гри Mortal Kombat 11 розробники влаштували бої між Термінатором і Робокопом.