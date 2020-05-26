Як обрати якісний антисептик та якою має бути ціна

Антисептики стрімко ввірвалися в наше життя разом з пандемією коронавірусу. Великі і маленькі, дорогі та дешеві. Їх тепер продають, де завгодно. Та чи ефективні вони? Ми вирішили протестувати антисептики. Купуємо чотири зразки. Вони виготовлені у різних містах України. Відносимо антисептики до державної лабораторії з контролю за лікарськими засобами.

В пробірках та чашках збудники найсерйозніших хвороб, таких як туберкульоз та дизентерія. Їх заливають антисептиком та дивляться його ефективність.

Що ж треба знати, коли купуєш антисептик? За словами лікаря, звертайте увагу на колір та запах. Це перші вісники біди. Якщо ж санітайзер ще й утворює плівку на шкірі, то це шкідливий засіб.

Антисептик – звичайний товар. Якщо на етикетці немає повної інформації, від його купівлі слід відмовитися.

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Не полінуйтесь і загугліть адресу виробництва. Дуже часто на етикетках з контрафактом пишуть будь-що, думаючи, що покупець не перевірятиме. Інколи навіть неіснуючі вулиці.

Всі складники якісного антисептика відміряються до сотих відсотка автоматично. Спирт, вода, пантенол.

Ціна на справжній антисептик не може бути низькою. Дешевий товар – ознака поганої сировини і намагання дилерів швидше збути товар. Через перенасичення ринку антисептиками.

Якість спирту – найголовніше для будь-якого антисептика.

Тож чи є в антисептиках спирт, скільки його, ми вирішили з’ясувати народним методом підпаливши зразки. Перший та третій зразки горять яскравим вогнем з синім відтінком, саме так має горіти етиловий спирт, а другий та четвертий горять слабко, спирту там небагато.

Факти ICTV раніше писали про те, як правильно використовувати антисептик.