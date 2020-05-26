Як секс допомагає від головного болю

У деяких випадках секс може діяти як природне знеболювальне, однак якщо у вас серйозні проблеми зі здоров’ям, варто негайно звернутися до лікаря.

Про те, як секс знімає головний біль, Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

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– Болить голова – це вже анекдотична ситуація. Проте вчені досліджують цю тему не перший рік і прийшли до висновку, що в деяких випадках секс (або мастурбація) можуть бути більш ефективним лікуванням мігрені та сильного головного болю, ніж звичайне знеболювальне. Розширення судин під час збудження і викид ендорфінів, природних знеболювальних, знімає симптоми головного болю, – зазначає фахівець.

Однак є і зворотні ситуації, коли головний біль з’являється і посилюється під час збудження і сексу або проявляється під час чи після оргазму – через неправильне положення тіла, спазм судин або порушення роботи нервових закінчень.

– У будь-якому разі головний біль не можна терпіти. Зверніться до невролога якомога раніше, щоб попередити серйозні захворювання, які можуть так проявлятися, – додала Оксана Єфремова.

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