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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 26 травня

26 травня відзначається свято Лукерії Комарниці. У народі свято Комарниця народилося через різноманіття прикмет у цей день, пов’язаними  з комарами. Самі прикмети згадаємо нижче.

За старих часів цей день називали по-різному: Лукерія, Лукошніца, Комарниця, Лушка.

Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять двох святих на ім’я Гликерія: мучениці Гликерії діви і праведної Глікерії Новгородської, діви.

26 травня іменини святкують: Юрій, Макар, Сергій, Юхим, Георгій, Олександр, Василь, Ірина.

Прикмети

  • Багато комарів – до хорошої погоди.
  • Комарі запищали — запасайся плащами.
  • Хмари комарів – буде багато вівса і трави.
  • Мало комарів – травень без дощів пройде.
  • Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.
  • Якщо побачили великого комара, то це до доброго року.
  • Якщо комарі в’ються, то це до теплих і сонячних днів.
  • Якщо багато мошок, то це до врожаю грибів.
  • Якщо ластівки та стрижі часто літають – до тепла.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Чого не можна робити 26 травня

  • З 26 травня і до 22 червня не можна вбивати комарів, оскільки їх може стати ще більше.
  • Під забороною прогулянки лісом.
  • 26 травня не заведено працювати в полі та на городі.
  • Купання в цей день під суворою забороною, крім того, не варто підходити дуже близько до води.

Які ще будуть церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.

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