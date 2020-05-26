26 травня відзначається свято Лукерії Комарниці. У народі свято Комарниця народилося через різноманіття прикмет у цей день, пов’язаними з комарами. Самі прикмети згадаємо нижче.

За старих часів цей день називали по-різному: Лукерія, Лукошніца, Комарниця, Лушка.

Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять двох святих на ім’я Гликерія: мучениці Гликерії діви і праведної Глікерії Новгородської, діви.

26 травня іменини святкують: Юрій, Макар, Сергій, Юхим, Георгій, Олександр, Василь, Ірина.

Прикмети

Багато комарів – до хорошої погоди.

Комарі запищали — запасайся плащами.

Хмари комарів – буде багато вівса і трави.

Мало комарів – травень без дощів пройде.

Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

Якщо побачили великого комара, то це до доброго року.

Якщо комарі в’ються, то це до теплих і сонячних днів.

Якщо багато мошок, то це до врожаю грибів.

Якщо ластівки та стрижі часто літають – до тепла.

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Чого не можна робити 26 травня

З 26 травня і до 22 червня не можна вбивати комарів, оскільки їх може стати ще більше.

Під забороною прогулянки лісом.

26 травня не заведено працювати в полі та на городі.

Купання в цей день під суворою забороною, крім того, не варто підходити дуже близько до води.

Які ще будуть церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.