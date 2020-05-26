У вівторок, 26 травня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 5 місячний день.

У цей період необхідно зосередитися на найважливішому і правильно розставити пріоритети. Добре йтимуть фінансові справи.

Астрологи рекомендують в 5 місячний день проявити особливу турботу і тактовніше ставитися до близьких людей і друзів.

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У багатьох 26 травня поліпшуватимуться самопочуття і настрій.

У вівторок варто очікувати хороших новин.

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