У вівторок, 26 травня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 5 місячний день.
У цей період необхідно зосередитися на найважливішому і правильно розставити пріоритети. Добре йтимуть фінансові справи.
Астрологи рекомендують в 5 місячний день проявити особливу турботу і тактовніше ставитися до близьких людей і друзів.
Читайте: Місячний календар стрижок на травень 2020 – рекомендації та застереження
У багатьох 26 травня поліпшуватимуться самопочуття і настрій.
У вівторок варто очікувати хороших новин.
Факти ICTV також підготували календар магнітних бур на 2020 рік.