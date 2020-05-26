Шведська компанія Mojang Studios опублікувала релізний трейлер Minecraft Dungeons. Це екшн у стилі Diablo за мотивами Minecraft.

У ролику показані основні особливості гри, як, до прикладу, битва з супротивниками, пошук екіпірування і кооперативний режим.

Загалом Minecraft Dungeons характеризують як екшн з механіками Diablo. Дехто навіть називає її хорошим аналогом продукту Blizzard.

Читайте: 15 найкращих ігор 2020, які вже встигли вийти

Minecraft Dungeons вже можна придбати на ПК, PS4, Xbox One і Nintendo Switch. Базова версія гри на ПК коштує $22, на PS4 – $17, на Xbox One – $20, для Nintendo Switch – $17.

Раніше Факти ICTV писали, що Еpic Games показали новий ігровий двигун Unreal Engine 5.

Відео: Minecraft