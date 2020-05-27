Хвороба Альцгеймера досі недостатньо вивчена, щоб стверджувати що-небудь про вплив сексу на її виникнення і розвиток.

Про це Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

Хвороба Альцгеймера – хронічне захворювання нервової системи, яке вперше було описане в 1906 році. Хвороба викликає повільне ушкодження нейронів і відмирання тканин мозку. Це провокує погіршення пам’яті, розумових здібностей, а також зниження здатності справлятися з щоденними справами.

– Вчені дотепер не знають точних причин появи хвороби Альцгеймера, тому й не можуть прогнозувати перебіг захворювання напевно. Немає і досить ефективного механізму лікування, тому основні рекомендації зводяться до активного способу життя, стимуляції мислення, спілкування з близькими і здорового харчування, – розповідає фахівець.

Тому чи впливає кількість сексу на розвиток хвороби – говорити некоректно.

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– Але якщо розглядати секс як активний спосіб життя і спілкування – то певною мірою це може бути однією з форм профілактики, – розповідає Оксана Єфремова.

Раніше Факти ICTV розповідали, як алкоголь впливає на секс. Адже у нашому суспільстві вже давно склався стереотип, що алкоголь сприяє яскравому сексу, однак це лише міф.