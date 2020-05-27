Четвер 28 травня буде сприятливим для багатьох знаків зодіаку. У цей період вдаватимуться багато справ. Астролог Павло Глоба розповів, яким знакам зодіаку в цей день посміхнеться удача.

Овен

Цей день буде не найсприятливішим. Рекомендується відкласти важливі справи на інший час. Через неуважність можуть змінитися всі ваші плани.

Телець

28 травня рекомендується займатися спортом, можуть проявлятися раптові атаки ліні і апатії. Щоб поліпшити настрій можна прогулятися на природі.

Близнюки

Близнюкам в цей день рекомендується займатися творчістю і духовним розвитком. Для того щоб швидко досягти своїх цілей, рекомендується правильно розставити пріоритети.

Рак

У цей день важливо зосередитися на духовних питаннях. Для повного розуміння ситуації необхідно не ігнорувати рад близьких.

Лев

У цей день у вас буде підвищена емоційність, тому вкрай важливо уникати конфліктних ситуацій і, по можливості, вчасно зупинятися.

Діва

Присвятіть цей день самодисципліні. Правильно розташовуйте часом і приділіть увагу близьким. Можна підвищити будь-який навик.

Терези

У цей день у вас не буде проблем з фінансами, можете сміливо давати гроші в борг. Перед вами з’явиться в цей день багато завдань, з якими ви з легкістю впораєтеся.

Скорпіон

Потрібно не витрачати свої сили на дрібниці і концентруватися тільки на тому, що вам дійсно необхідно.

Стрілець

Не потрібно скаржитися в цей день на те, що ви втомилися. Постарайтеся більше сил і енергії направити в те, що вам дійсно подобається.

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Козеріг

Сприятливий день щоб присвятити себе близьким і домашнім справам. У цей період добре будувати плани.

Водолій

Категорично не можна в цей день зловтішатися і байдикувати. Більше це стосується тих, у кого і без того серйозні фінансові проблеми.

Риби

Хороший день для налагодження контактів. Будьте сьогодні щедрими і не ставте собі рамок – невеликі експерименти підуть на користь.

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Джерело: Слова Фрази