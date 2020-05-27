Мавпа напала на телеведучу в прямому ефірі

Єгипетський актор Ібрагім Ель-Саммай прийшов на шоу для інтерв’ю з мавпою, з якої грав головну роль в новому фільмі.

Однак під час прямого ефіру примат на ланцюгу напав на телеведучу і почав кусати їй ноги.

Телеведуча Хуссам Хаддад намагалася відштовхнути мавпу, проте та продовжувала стрибати.

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Дівчина намагалася захистити себе подушкою, але згодом просто втекла з кадру з криками.

Раніше Факти ICTV писали, що гола коханка засвітилася під час прямого ефіру одруженого журналіста.

Джерело: Daily Star