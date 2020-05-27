У середу, 27 травня, в Україні очікується дощова погода з сильним вітром.

На сході країни синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опустяться до 10 градусів.

На півдні очікується від 18 до 22 градусів тепла, вночі істотно похолодає до 11 градусів.

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Жителів західних областей також очікують сильні дощі та похолодання до 17 градусів, вночі температура опуститься до 9 градусів тепла.

У центрі пройдуть дощі, температура очікується до 17 градусів вдень, вночі – до 8.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020.