27 травня відзначається День Сидора Огуречника. За традицією, в цей день висаджували огірки на грядку.
Наші предки вірили, що якщо буде хороша погода, значить і врожай буде щедрим. Вважалося, що після Сидора буде тепло, і вітри будуть холодними. Однак якщо 27 травня дутиме холодний вітер – літо варто очікувати холодним.
27 травня іменини святкують: Максим, Петро і Микита.
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Прикмети
- Сонячна погода – гарний урожай;
- Якщо 27 травня прилетіли стрижі – буде тепло;
- Якщо в цей день холодно – варто чекати морозної зими;
- Похмура погода – врожаю не буде.
Чого не можна робити 27 травня
- З’ясовувати стосунки з близькими людьми;
- Прибирати в будинку;
- Прати і прасувати;
- Відмовляти в допомозі.
Які ще будуть церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.