27 травня відзначається День Сидора Огуречника. За традицією, в цей день висаджували огірки на грядку.

Наші предки вірили, що якщо буде хороша погода, значить і врожай буде щедрим. Вважалося, що після Сидора буде тепло, і вітри будуть холодними. Однак якщо 27 травня дутиме холодний вітер – літо варто очікувати холодним.

27 травня іменини святкують: Максим, Петро і Микита.

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Прикмети

Сонячна погода – гарний урожай;

Якщо 27 травня прилетіли стрижі – буде тепло;

Якщо в цей день холодно – варто чекати морозної зими;

Похмура погода – врожаю не буде.

Чого не можна робити 27 травня

З’ясовувати стосунки з близькими людьми;

Прибирати в будинку;

Прати і прасувати;

Відмовляти в допомозі.

Які ще будуть церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.