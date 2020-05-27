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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 27 травня

27 травня відзначається День Сидора Огуречника. За традицією, в цей день висаджували огірки на грядку.

Наші предки вірили, що якщо буде хороша погода, значить і врожай буде щедрим. Вважалося, що після Сидора буде тепло, і вітри будуть холодними. Однак якщо 27 травня дутиме холодний вітер – літо варто очікувати холодним.

27 травня іменини святкують: Максим, Петро і Микита.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети

  • Сонячна погода – гарний урожай;
  • Якщо 27 травня прилетіли стрижі – буде тепло;
  • Якщо в цей день холодно – варто чекати морозної зими;
  • Похмура погода – врожаю не буде.

Чого не можна робити 27 травня

  • З’ясовувати стосунки з близькими людьми;
  • Прибирати в будинку;
  • Прати і прасувати;
  • Відмовляти в допомозі.

Які ще будуть церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.

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