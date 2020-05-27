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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 27 травня, місячний день

У середу, 27 травня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 6 місячний день.

Сприятливий день для сміливих рішень і планування наступного тижня.

Однак 27 травня не рекомендується займатися фінансовими справами, які вимагають великих капіталовкладень.

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Також астрологи рекомендують відкласти важливі угоди на інший, сприятливіший день.

У 6 місячний день необхідно займатися спортом. Вступати в конфлікти в цей день не варто.

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