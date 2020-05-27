Запуск Crew Dragon до МКС відклали через погоду, нова спроба запуску відбудеться 30 травня.

Рішення про скасування польоту Crew Dragon ухвалили за 16 хвилин до старту.

Запуск планували провести з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Ракета-носій SpaceX Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon повинна була доставити на Міжнародну космічну станцію двох американських астронавтів, Боба Бенці і Дага Херлі.

Читайте: Запуск космічного корабля Crew Dragon Ілона Маска на МКС (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Під час наступної спроби політ триватиме 19 годин. Астронавти проведуть на МКС від 30 до 119 днів, після чого повернуться на Землю.

Раніше Факти ICTV писали, що американська компанія SpaceX уклала угоду з Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос.