Компанія Ілона Маска 27 травня запустить ракету Falcon 9 на МКС з двома астронавтами NASA на борту.
Трансляція запуску відбудеться о 16.33 за місцевим часом (22.33 за київським часом).
На борту корабля перебувають два астронавта: Боб Бенкен і Даг Херлі.
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Запуск буде проводитися на космодромі на мисі Канаверал у Флориді, а перший ступінь Falcon 9 приземлиться на плавучому посадоковому майданчику SpaceX в океані.
До слова, раніше компанія Маска не запускала в космос людей, тому це буде вперше.
Онлайн-трансляція запуску космічного корабля Crew Dragon:
Раніше Факти ICTV писали, що американська компанія SpaceX уклала угоду з Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос.