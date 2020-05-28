Гороскоп на 2020 рік - що чекає знаки зодіаку

Детальний гороскоп на 2020 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Удача

У вас з’являються можливості для реалізації особистих амбіцій, а перспективи на майбутнє здаються вам особливо райдужними. Завдяки успіху членів родини покращаться ваша репутація та статус. Є навіть ймовірність отримання незаслуженого визнання або нагород. Однак те, що легко дістається, легко губиться.

Успіх можливий лише завдяки праці, наполегливості та цілеспрямованості.

Фінанси

У фінансовому плані рік буде нестабільним. На початку 2020 варто приготуватися до деяких негараздів. Обережніше варто бути з вкладенням грошей. Однак у березні ситуація вирівняється. Не сприятливими будуть угоди з іноземцями.

Кохання

З січня до жовтня вас чекає період серйозних змін. У вас виходить інтуїтивно підштовхувати партнера на демонстрацію емоцій. Можете потрапити в емоційну залежність від іншої людини. Крім того, у вас вийде впливати не лише на партнера, але і на публіку.

Процес змін, трансформацій, ризику в сфері особистих і ділових взаємин для вас є природним, тому не можна штучно стримувати розвиток подій.

Гороскоп для Тельців

Удача

Для Тельців 2020 рік також буде вдалим, але це стосується більше кохання та сім’ї. Якщо зважитеся одружитися цього року, то точно не прогадаєте, те саме і з купівлею житла.

Крім того, представників цього знака очікують кар’єрні та ділові звершення, які допоможуть отримати нову посаду або фінансове благополуччя.

Фінанси

Загалом можна сказати, що 2020 рік буде періодом фінансової стабільності та прогресу. Вас чекають успішні грошові операції, а також матеріальна винагорода. Крім того, можна розраховувати на підвищення або нову посаду. Відмінний період для вигідних вкладень і підвищення кваліфікації.

Кохання

Рік буде не стабільним у плані взаємин, проте багато що залежить саме від вас. У коханні вас чекають сприятливі зміни – нові партнери, з одним з яких цілком можливі романтичні взаємини. З 13 травня до 26 червня необхідно вирішити всі наболілі питання.

Після 23 жовтня і до кінця року – складний період, переважно через ваші ревнощі та завищені вимоги до партнера. Ці передумови можуть призвести до розриву. Однак якщо ви врахуєте потенціал цього періоду, то, напевно, докладете всіх зусиль, щоб звести до мінімуму можливий негатив, і тоді зможете зберегти та зміцнити взаємини.

Гороскоп для Близнюків

Удача

Результати цього року залежатимуть від вашої розсудливості та здатності реально оцінювати ситуацію. Є можливість як збільшити статки завдяки зв’язкам з потрібними людьми, так і втратити все через марнотратство.

Фінанси

Фінансовий бік життя буде успішним завдяки вашій праці та наполегливості. Сприятливий період для укладення угод, роботи з грошима, а також для вкладення коштів. Однак є можливість не отримати поліпшень через помилки в минулому. Проаналізуйте їх і виправте.

Кохання

Рік буде щасливим як в особистих, так і в ділових взаєминах, проте все залежить від вашої емоційної зрілості, а також від уміння справлятися з психологічними навантаженнями. У коханні у вас все складеться вдало, якщо ви обираєте партнера не за фізичними даними, а за його почуттям гумору та інтелектом.

Гороскоп для Раків

Удача

Цей рік буде для вас вдалий лише в тому випадку, якщо не перебуватимете довго на самоті. У суспільстві ви зможете знайти потрібних вам людей. Оскільки ваш успіх багато в чому залежить від навколишніх, інтенсивне спілкування буде корисним. Навколишні стануть для вас стимулом для розвитку.

Фінанси

Рік буде напруженим і не сприятливим у фінансовому плані – збитки, проблеми з майном. Краще відмовитися від нової підприємницької діяльності, а також забезпечити охорону свого майна. Можете зазнати збитків через партнера.

Кохання

Перша половина року приносить розчарування та випробування в коханні. Проблеми у родині та стосунках можуть принести ваші завищені вимоги. Проте у другій половині року відбудуться деякі трансформації. У цей період вийде звільнитися від обставин або стосунків, які на вас тиснуть. Однак необхідно прийняти той факт, що деякі люди йдуть з нашого життя назавжди.

Нові контакти, пошук романтичних стосунків матимуть хороший результат. Друга половина року може принести зустріч з майбутньою другою половинкою.

Гороскоп для Левів

Удача

Доведеться приділити зайву увагу здоров’ю, бо роботи в цьому році у вас додасться. Однак не перебільшуйте значущість виконаних завдань, це загрожує непорозуміннями з колегами. Ваша праця буде визнана та щедро нагороджена лише з часом.

Фінанси

Сприятливий рік для фінансів, за винятком періоду з 22 березня до 30 червня. Вірогідні істотні зміни в житті, які спершу не здадуться вам приємними, тому що ви нібито зайдете в тінь. Цей рік може стати поворотним пунктом у вашій кар’єрі, але для успіху вам необхідно звернути увагу на навколишніх.

Кохання

Рік сприятливий для кохання, деякі складнощі можливі в період з 23 березня до 3 липня. Якщо бережете довгострокові взаємини, то зможете перейти на новий рівень. Для багатьох Левів цей рік запам’ятається одруженням або народженням дитини.

Якщо ви самотні, то нові серйозні взаємини навряд чи у вас з’являться цього року. Знайомства в цей період рідко бувають тривалими. Однак поява особистих зв’язків і пошук нових романтичних партнерів принесе вам натхнення.

Гороскоп для Дів

Удача

У Дів у 2020 році з’явиться реальна можливість поліпшити якість свого життя. У вас вийде отримати підтримку колег і заступництво керівництва, а також зміцнити свій авторитет.

Прекрасний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації, залагодження юридичних формальностей, відкриття нових підприємств або реорганізації старих.

Фінанси

Рік сприятливий для початку нових проектів, відкриття підприємств, створення бізнесу. Якщо ви не сидітимете, склавши руки, а будете робити активні кроки, то результати не змусять себе довго чекати. Ваші фізичні та психічні здібності посиляться.

Кохання

Гарний час для любовних взаємин, укладення офіційного союзу. Цей рік сприятливий для заручин, одруження, а також для сімейних вечорів та урочистостей. Тим, хто ще не перебуває у стосунках, може пощастити в цих питаннях, якщо ви зосередите свої зусилля на пошуку романтичного партнера. З лютого до червня – складний період, багато доведеться переосмислити, пустити в своє життя людей, з якими давно не підтримували стосунки.

Проте у другій половині року все стабілізується. Тому якщо питання взаємовідносин вимагає вирішення, постарайтеся це зробити до грудня 2020 року.

Гороскоп для Терезів

Удача

У вас почнеться новий період у житті. Це за собою потягне розширення професійних та особистих горизонтів. Крім того, можна очікувати поповнення в родині.

Фінанси

2020 рік буде не стабільним у фінансовому плані, проте якщо дотримуватися простих правил, то все пройде добре. Сприятливий час для грошових операцій з березня до червня включно та у грудні. У ці місяці можете отримати нове призначення або посаду. Питання за кордоном не вирішуйте самостійно, це не закінчиться успіхом.

Кохання

У першій половині року у взаєминах настане гармонія. Цей час сприятливий для заручин і одруження, а також для обговорення планів.

З 23 березня до 3 липня сприятливий період для партнерства і знайомств. Стосунки, що виникають у цей період, будуть довгостроковими.

Складні періоди – жовтень, друга половина листопада і перша половина грудня. Щоб ви не відчували в цей період, зовні це не помітно. А пристрасть з боку інших людей викликає у вас бажання відсторонитися або відкинути знаки уваги.

Гороскоп для Скорпіонів

Удача

Скорпіони будуть відчувати щастя від занурення в нові життєві сфери, але це везіння, ймовірно, буде нематеріальним. Безліч нових знайомств, поїздок і спілкування – зроблять рік дуже насиченим, хоча і попрацювати доведеться не мало.

Фінанси

Період визнання та високої оцінки ваших можливостей. Можливо, отримаєте матеріально винагороду або підвищення на роботі. Сприятливий рік для грошових оборотів, продажу та купівлі, фінансових вкладень. Однак з середини березня до червня включно, а також у грудні може бути дуже складно вирішувати офіційні питання.

Кохання

Майже весь рік вас супроводжує везіння у сфері партнерства. З 14 травня з’являться сприятливі шанси і можливості.

З 10 вересня до 14 листопада – складний період, ви відчуваєте складнощі в координації думок та дій. У цей час вам непросто погодити свої потреби, знайти взаєморозуміння з партнерами.

З 22 листопада до 16 грудня – період високої емоційної напруженості. Виникають нові захоплення, настирливі шанувальники, у стосунках є елементи драми та пристрасті.

Гороскоп для Стрільців

Удача

Період буде складним через великі витрати. Можливо, вам доведеться максимально скоротити видатки. Краще спрямувати кошти на освіту або подорожі, а не на предмети розкоші заради подиву навколишніх.

Фінанси

У цей період необхідно урізати свої звичні витрати. Уникайте підписання сумнівних контрактів, інакше зазнаєте збитків. Поставте собі чітку мету та енергійно дотримуйтесь її, а вже до кінця року можна буде до неї наблизитися впритул.

Кохання

Соціальне життя виходять на перший план, а через це страждають особисті стосунки. Присутнє почуття самотності, тому прагнете це компенсувати активними діловими взаємовідносинами. У травні з чимось у житті доведеться розлучитися, однак ця втрата принесе позитивні зміни в найближчі два роки.

Другу половину 2020 року можна описати словами: не було б щастя, та нещастя допомогло. Цього року не потрібно намагатися вирішувати справи нестандартними методами. У вас є фундамент, особистий досвід і мудрість, завдяки яким зможете прожити цей рік.

Гороскоп для Козерогів

Удача

Удача в 2020 році найбільше посміхнеться Козерогам. У вас вийде позбутися стороннього впливу. Кар’єра буде повільно, але успішно розвиватися. Також у вас вийде розпочати власний бізнес, виробництво або проект, проте не забувайте систематизувати свої справи.

Фінанси

Якщо хочете гарного фінансового становища, то не розпиляйтеся на кілька справ. Необхідно правильно розставити пріоритети в житті. У такому випадку вас чекає багато перемог, зокрема у підприємницькій діяльності.

Кохання

Не простий рік для вас, особливо в питаннях взаємин. У липні можуть змінитися ваші почуття та прихильності. У цей період ви відкриваєте нові грані вашої особистості, які впливають на ваші взаємини.

Однак після низки складнощів вас чекає яскравий і щасливий фінал року. Можете очікувати серйозних змін. Партнер, який буде з вами у цей період, зможе зробити вас щасливими.

Гороскоп для Водоліїв

Удача

У цьому році можете отримати переваги, приховані від навколишніх – підвищення зарплати, наприклад, однак не нову посаду. Крім того, у вас можуть покращитися умови роботи, а також ваше здоров’я.

Фінанси

У цей період ваші фінансові справи будуть успішними в тому випадку, якщо будуть приховані від людських очей. Однак намагайтеся не афішувати свої справи. Матеріальна стабільність приходить до вас завдяки таємним джерелам доходів.

Кохання

У коханні відбувається багато цікавого, хоча це все несерйозно, проте в перспективі з кимось зав’яжуться міцні взаємини.

Максимальна свобода у спілкуванні допоможе зблизитися з бажаною людиною, привернути її увагу. Якщо взаємини, які давно існують, перестали вас влаштовувати, постарайтеся більше розмовляти з вашою коханою людиною. У стосунках з’явиться щось нове, партнер почне проявляти більше турботи, але і ви не залишайтеся в боргу.

Грудень дуже значимий для вас місяць, особливо для тих, кому за 30. Давні взаємини переходять на новий рівень.

Гороскоп для Риб

Удача

Рік буде сприятливий, але бажання реалізуються не так швидко, як вам хочеться. Активізується творча діяльність, а також можливості професійного самовираження. Заради успіху вдалі моменти доведеться створювати самостійно.

Фінанси

У 2020 році ваші фінансові справи будуть успішними, проте залежатимуть не лише від вас, але і від навколишніх. Однак не забувайте про благодійність. Чим більше віддаєте, тим більше отримуєте.

Кохання

З лютого ви відчуєте позитивні зміни в особистих взаєминах. Є ймовірність закохатися в людину з першого погляду. Однак у першій половині року ваше кохання може бути надуманим, тому утримайтеся від важливих рішень щодо свого обранця. Сприятливий зовнішній фон в особистому житті зберігається протягом усього року. Багато в чому ваш успіх буде залежати від власного оптимізму і бажання створювати щастя навколо себе.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.