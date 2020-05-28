Нові правила і рекомендації для авіаперевізників в умовах пандемії коронавірусу опублікували Європейське агентство авіаційної безпеки та Європейський центр профілактики та контролю захворювань.

– Пасажири повинні бути впевнені, що подорож літаком з іншими людьми в обмеженому просторі несе мінімальні ризики для їх здоров’я, – йдеться в заяві.

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Також правила повинні переконати клієнтів авіакомпаній, що летять вони в безпеці, а перевізники у такий спосіб можуть легше перенести кризу, яка почалася через пандемію.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні планують відновити авіасполучення з 15 червня 2020 року, а ось перетнути український кордон автомобілем можна вже зараз.