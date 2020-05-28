Коронавірус інфо - як створювався канал

Проект Коронавірус-інфо став найуспішнішим комунікаційним кейсом в країні.

Зараз на нього підписано понад 3,5 млн користувачів в Viber, і більш 849 тис. – в Telegram.

Створила його група волонтерів з Інституту Когнітивного моделювання. Співзасновник інституту Віктор Березенко розповів з чого починався цей проект і як їм вдалося налагодити ефективну співпрацю з Міністерством охорони здоров’я у найбільший розпал епідемії.

– Ми розуміли, що після першого хворого країну охопить паніка, і навряд чи з’явиться системна і зрозуміла комунікація, якій можна довіряти. Ми запропонували свою допомогу. Команда нашого інституту розробила загальну стратегію комунікаційного проекту, бачення того, як повинен виглядати ефективний і зрозумілий зв’язок з людьми. Зі своїми ідеями ми звернулися безпосередньо до Міністерства охорони здоров’я та досить оперативно включилися в роботу. Вже 5 березня Коронавірус_інфо з’явився в Telegram і 20 березня в Viber.

Робота з державними органами має багато нюансів. Особливо, з огляду на, що з такими кризами як зараз: пандемією і карантином, в наш час ще ніхто не зіштовхувався.

– Ми перед собою поставили конкретне завдання: створити зрозумілу і надійну інформаційну площадку для українців.

На ділі формат комунікації виявилася дуже затребуваним. Буквально за перший місяць роботи канал стали читати мільйони людей.

Головне – спілкуватися зі своєю аудиторією.

На людей з усіх боків обрушилася тонни фейковий інформації, тому потрібна була не тільки свіжа форма подачі інформації, а й інформація правдива, перевірена. Канал публікує тільки верифіковані дані.

Проміжні результати роботи проекту

За час роботи вдалося привернути увагу до проекту. Так за 2,5 місяці на Коронавірус_інфо в Telegram підписалося більше 835 тис. користувачів.

Це більше 18% від всієї аудиторії цього месенджера в Україні. За один день публікації охоплюють в середньому 2,9 млн користувачів, а середнє охоплення однієї публікації становить близько 497 тис.

Жоден інший Telegram-канал з державного сектора не може похвалитися такими показниками.

У Viber проект Коронавірус_інфо також значно випереджає інші українські спільноти в цьому месенджері. Зараз на канал підписано понад 3,5 млн користувачів або 16% всієї активної аудиторії Viber в Україні.

– За кількістю читачів ми обганяємо 5 найбільших українських Viber -співтовариств разом узятих.

В результаті інформування населення про загрозу коронавірусу і даних про поширення епідемії в останнім часом, намітилися деякі позитивні тенденції:

Збільшилася обізнаність громадян про роботу Міністерства охорони здоров’я і уряду;

В цілому знизився страх глобальної епідемії;

Виросла обізнаність про основні способи профілактики інфекції;

Зменшилася кількість звернень за номером 103, коли така допомога не потрібна.

Зірки – спосіб донести свою думку

Окремим великим напрямком роботи в рамках Коронавірус_інфо стало залучення зірок і лідерів думок.

– Таким чином, ми донесли важливу інформацію до багатомільйонної аудиторії, яка стежить за українськими знаменитостями.

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Крім цього, в рамках проекту залучали до співпраці партнерів.

– Багато компаній підключилися до організованої нами кампанії #Підтрімуюлікарів. Наприклад, Uber – безкоштовно перевозив працівників медичної сфери в 7 містах.

Велику інформаційну підтримку надав Google.

Чат-бот Іван Маск і МОЗ в ТікТок

Ще один вдалий проект – це чатбот МОЗ – Іван Маск.

– Нам вдалося його перезапустити і тепер він надає актуальну інформацію про коронавірусну хворобу.

У бота можна запитати про статистику захворюваності, запросити оновлену інформацію про карантин, дізнатися телефони гарячих ліній.

– Іван радить, як захистити себе і близьких і як діяти в різних ситуаціях, пов’язаних з коронавірусом. Ми намагаємося, щоб все, що ми робимо було корисним для людей.

Попит на Коронавірусние контент є і на ТікТок. Там на аккаунт проекту підписано 11 тис. користувачів.

Команда Коронавірус_інфо

Всю цю роботу виконує невелика команда Інституту когнітивного моделювання. Основні напрямки роботи – це політичні і соціальні технології.

– Працюємо ми за принципом єдиного вікна – це діджитал, піар, аналітика, соціальні дослідження, міжнародна діяльність, соціальна і корпоративна психологія – все це в одному місці. Нас можна порівняти з симфонічним оркестром. У нас досить великий досвід роботи і ми навчилися правильно об’єднувати всі елементи для виконання поставлених завдань.

Зазвичай синхронізацією процесів займається довірена особа клієнта, окремо щось десь замовляють, потім клеять це в єдину історію.

У цьому випадку надається повністю готове рішення, яке підпорядковане єдиній логіці: від моменту ідеї і до реалізації і підтримки.

До слова, 30 травня відбудеться онлайн-концерт на підтримку благодійного музичного марафону Сміливе серце, присвяченого українським медикам, які борються з коронавірусом.