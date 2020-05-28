Погода в Україні зазнає значних змін: взимку майже не було снігу, а через засуху весною виникали масштабні лісові пожежі.

Чого очікувати найближчим часом від погоди, розповів розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

– Травень, насправді, не є прохолодним, погода близька до норми. Трохи нижче від норми будуть середні значення температури повітря. Якщо подивитися на погодні умови травня за останні 30 років, то вони майже не змінилися.

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Зараз в усіх країнах спостерігають зміни клімату. Середньорічна температура повітря у сезонах підвищується. Для України це підвищення одне з найбільших.

– Південні райони України поступово наближаються до балканського клімату, навіть грецького. Тобто помітне підвищення температури та зменшення ефективності опадів за рахунок їхнього випаровування. Це призводить до того, що посушливість клімату у південних степових районах України зростає, – зазначає Кульбіда.

Вже 5-6 червня розпочнеться підвищення температури, яке можна сприймати як літню погоду. В денні години це 20-25 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків погода у червні в Україні буде з дощами та зливами.