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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 28 травня (КАРТА)

28 травня погода в Україні буде хмарною та з опадами, а на сході пройдуть дощі з грозами.

У західних областях прогнозують до +19° вдень, вночі показник термометра опуститься до 6°.

У північних регіонах повітря прогріється до +19° вдень, однак в регіоні дощитиме. А вночі стовпчики термометрів опустяться до +7°.

У центральних областях температура вдень становитиме до +18° вдень. Вночі очікується до +9°.

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У східних областях та на півдні пройдуть грозу, але темература повітря вдень прогріється від +17° до +25°.

У Києві повітря прогріється до +17° вдень, вночі очікується до +9°. Упродовж дня в столиці буде хмарно і падатиме дощ. 

Погода в Україні на сьогодні, 28 травня 2020

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у червні 2020.

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