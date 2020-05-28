Погода в Україні на сьогодні, 28 травня 2020

28 травня погода в Україні буде хмарною та з опадами, а на сході пройдуть дощі з грозами.

У західних областях прогнозують до +19° вдень, вночі показник термометра опуститься до 6°.

У північних регіонах повітря прогріється до +19° вдень, однак в регіоні дощитиме. А вночі стовпчики термометрів опустяться до +7°.

У центральних областях температура вдень становитиме до +18° вдень. Вночі очікується до +9°.

Читайте: 40 градусів і вище: метеорологи дали прогноз на літо 2020 в Україні

У східних областях та на півдні пройдуть грозу, але темература повітря вдень прогріється від +17° до +25°.

У Києві повітря прогріється до +17° вдень, вночі очікується до +9°. Упродовж дня в столиці буде хмарно і падатиме дощ.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у червні 2020.