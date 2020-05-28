Авіакомпанія SkyUp відновить польоти з 15 червня, як вирішив уряд в рамках послаблення карантину. Нові правила для авіаперевізників ще узгоджуються Державіаслужбою, Мінінфраструктури та МОЗ. Тому лише після офіційного рішення компанія затвердить свої рекомендації для пасажирів щодо безпеки, а поки бере до уваги правила, схвалені Європейською агенцією з авіабезпеки (EASA).

Передусім, у SkyUp пасажирів готують до того, що проходження всіх процедур в аеропорту, посадка і висадка з літака вимагатимуть більше часу, а у разі підвищеної температури під час скринінгу взагалі не пустять на борт.

Правила перельотів, які розглядаються компетентними органами

Безпека в аеропорту:

масковий режим, дистанція 1,5 м, дотримання гігієнічних процедур;

повинні встановити автомати для продажу масок;

пасажирів з ознаками поганого самопочуття не пускатимуть в аеропорт;

не пускатимуть також тих, хто проводжає;

обмежать доступ до додаткових сервісів, які не надають послуг першої необхідності, а всі інші переведуть в режим самообслуговування;

пасажирів інформуватимуть заздалегідь щодо правил поведінки на території аеропорту;

частіше прибиратимуть та дезінфікуватимуть термінали.

Безпека під час посадки та висадки з літака:

пасажири на всьому шляху до літака або під час переходу до терміналу мають дотримуватися 1,5-метрової дистанції;

посадка на борт здійснюватиметься рядами, починаючи з найдальшого від дверей або спочатку всі місця біля ілюмінаторів, потім середні ряди, потім біля проходу;

перед входом в салон пасажири повинні дезінфікувати руки, а на трапі скористатися килимком для взуття;

висадка з літака здійснюватиметься також рядами, починаючи з найближчого до дверей, або спочатку сидіння, розташовані біля проходу, потім середні, потім біля ілюмінаторів.

Безпека у літаку:

пасажири та екіпаж мають бути у масках;

після кожного рейсу посилене прибирання та дезінфекція салону літака, за окремими процедурами – у випадку виявлення пасажирів з ознаками захворювання під час польоту;

чистота повітря в салоні забезпечуватиметься за допомогою високоефективних HEPA-фільтрів, які здатні затримувати дуже дрібні частинки, включно з деякими вірусами, бактеріями та грибками;

свіже повітря подаватиметься щоп’ять хвилин;

якщо під час польоту у пасажира з’явилися ознаки захворювання, його мають ізолювати від інших;

надання сервісів на борту буде мінімізовано та посилено режим дотримання правил гігієни (обов’язкове миття рук перед прийомом їжі чи напоїв, кожен пасажир отримуватиме антисептичний засіб);

продукти, напої та журнали будуть надаватися в додатковій індивідуальній упаковці;

не допускатимуться черги до туалету;

у разі виявлення на борту пасажира з ознаками захворювання один з туалетів мають зарезервувати за цим пасажиром;

розміщення пасажирів здійснюватиметься з максимально можливим дистанціюванням один від одного, але це залежатиме від завантаженості рейсу.

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Куди літатиме SkyUp після карантину

Авіакомпанія вже відкрила продаж квитків з вильотом, починаючи з 23 червня, за такими напрямками: Іспанія, Болгарія, Франція, Чехія, Італія, Вірменія, Португалія, Албанія та Ізраїль.

Водночас до 30 червня українці не можуть потрапити до Кіпру, в Грузію та Грецію через рішення цих країн щодо обмеження в’їзду іноземців.

Щодо інших напрямків, у SkyUp не беруться прогнозувати, бо це залежить від того, коли та на яких умовах та чи інша країна планує виходити з карантину.

Нагадаємо, 27 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про плани відновити авіасполучення з 15 червня 2020 року в рамкам послаблення карантину.

Джерело: SkyUp