У 2020 році Вознесіння Господнє припадає на 28 травня. Це перехідне свято, тому щороку його відзначають на 40-й день після Великодня.
У Євангелії написано, що саме 40 днів після свого воскресіння Ісус Христос ще був серед учнів та вірян. Після закінчення цього терміну він зібрав апостолів на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо.
Саме у той момент усі присутні побачили двох ангелів, які повідомили, що Христос через певний проміжок часу знову прийде на землю, щоб судити живих і мертвих.
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Згідно з традиціями, у цей день потрібно більше часу приділяти добрим справам. Тому Факти ICTV зібрали привітання з Вознесінням Господнім в СМС, щоб ви могли сказати кілька теплих слів для своїх рідних.
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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У свято Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
А тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
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З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
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Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти в мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
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Вознесіння Господнє –
Свято світла і добра!
Тож бажаю я сьогодні
Всім нам миру і тепла!
Більше про історію і традиції Вознесіння Господнього ви можете прочитати у нашому матеріалі.