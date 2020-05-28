У 2020 році Вознесіння Господнє припадає на 28 травня. Це перехідне свято, тому щороку його відзначають на 40-й день після Великодня.

У Євангелії написано, що саме 40 днів після свого воскресіння Ісус Христос ще був серед учнів та вірян. Після закінчення цього терміну він зібрав апостолів на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо.

Саме у той момент усі присутні побачили двох ангелів, які повідомили, що Христос через певний проміжок часу знову прийде на землю, щоб судити живих і мертвих.

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Згідно з традиціями, у цей день потрібно більше часу приділяти добрим справам. Тому Факти ICTV зібрали привітання з Вознесінням Господнім в СМС, щоб ви могли сказати кілька теплих слів для своїх рідних.

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

У свято Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

А тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

***

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти в мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

***

Вознесіння Господнє –

Свято світла і добра!

Тож бажаю я сьогодні

Всім нам миру і тепла!

Більше про історію і традиції Вознесіння Господнього ви можете прочитати у нашому матеріалі.